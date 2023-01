Kevin Spacey reçoit un prix pour l’ensemble de ses réalisations en Italie avant le procès pour agression sexuelle au Royaume-Uni – National

Kevin Spacey a reçu lundi un prix pour l’ensemble de sa carrière décerné par le Musée national du cinéma d’Italie.

La cérémonie à Turin, en Italie, était la première apparition publique de l’acteur en cinq ans, car Spacey est resté silencieux depuis que de nombreuses allégations d’agression sexuelle ont été portées contre lui en 2017.

Vittorio Sgarbi, le sous-secrétaire du ministère italien de la Culture, a remis à Spacey, 63 ans, le prestigieux prix Stella della Mole lors de l’événement à guichets fermés.

“Ce soir, nous assistons au retour de Kevin Spacey”, a déclaré Sgarbi, selon le journaliste hollywoodien. “Celui qui vit à travers le cinéma est un homme immortel, et c’est justement à lui que nous remettons ce prix ce soir.”

Spacey a remercié le Musée national italien du cinéma d’avoir eu “le courage” et “le palle” (qui signifie “boules”) de l’inviter à l’événement.

“En présentant ce prix, ils défendent avec force la réussite artistique et pour cela, ils doivent être applaudis”, a déclaré Spacey.

Il est devenu ému en remerciant son manager Evan Lowenstein, qu’il a appelé “le frère que je n’ai jamais eu”.

“C’est grâce à lui que j’ai réalisé que je devais prendre tous les revers et les erreurs que j’ai commis et me remettre sur pied, passer à autre chose”, a déclaré Spacey. “Ce n’est pas seulement ce qu’il fait pour moi : c’est ce qu’il fait pour sa femme, ses enfants, ses amis.”

Spacey a participé à une masterclass où il a parlé avec le directeur du musée Domenico De Gaetano de sa carrière, qui comprend des rôles principaux dans la série Netflix Château de cartes et le film Les suspects habituels.

Spacey a déclaré qu’il se sentait “extrêmement chanceux” lundi.

“Je fais ce travail depuis plus de 40 ans et je n’ai jamais reçu de gentillesse et de soutien de la part de mes fans et de mes collègues”, a-t-il déclaré. “Je suis honoré de faire partie de ce processus.”

Après la masterclass, Spacey a présenté une projection du film de 1999 Beauté américaine, pour lequel il a remporté un Oscar en 2000.

Espace a déclaré à l’agence de presse italienne Ansa qu’il continue à mener une vie normale, malgré les allégations portées contre lui.

“Je vis ma vie chaque jour, je vais au restaurant, je rencontre des gens, je conduis, je joue au tennis, j’ai toujours rencontré des gens généreux, authentiques et compatissants”, a-t-il déclaré. « Je ne me suis pas caché. Je ne suis pas allé vivre dans une grotte.

En juin, Spacey devrait être jugé au Royaume-Uni pour un certain nombre d’accusations d’infractions sexuelles, notamment d’attentat à la pudeur, d’agression sexuelle et d’avoir incité une personne à se livrer à une activité sexuelle sans son consentement. Spacey a nié toutes les allégations, qui proviennent de quatre hommes qui ont accusé l’acteur d’agression entre 2001 et 2013.

En octobre 2022, un tribunal de New York a déterminé que Spacey n’avait pas abusé sexuellement de l’acteur Anthony Rapp lorsqu’il était mineur.

L’année dernière également, Spacey a été condamné à payer un règlement d’arbitrage de près de 31 millions de dollars américains aux fabricants de Château de cartes après avoir été licencié pour harcèlement sexuel de membres d’équipage.

Depuis les allégations, Spacey travaille principalement en Europe. Son film L’homme qui dessina Dieu présenté en première au Torino Film Festival en décembre 2022. Il jouera également dans le film italien de Michael Hoffman Sang comme l’écrivain américain Gore Vidal.

— Avec des fichiers de l’Associated Press