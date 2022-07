Kevin Spacey plaide non coupable des accusations d’agression sexuelle au Royaume-Uni – National

Police plus grande

Police plus petite

L’acteur oscarisé Kevin Spacey a plaidé non coupable jeudi d’avoir agressé sexuellement trois hommes il y a dix ans ou plus.

Spacey, 62 ans, s’est exprimé clairement en niant cinq chefs d’accusation lors d’une audience devant le tribunal pénal central de Londres.

Le juge Mark Wall a fixé la date du 6 juin 2023 pour le début du procès et a déclaré qu’il durerait trois à quatre semaines.

Lire la suite:

L’ancien Château de cartes star, qui a dirigé le théâtre Old Vic de Londres entre 2004 et 2015, a nié quatre chefs d’agression sexuelle et un chef d’avoir poussé une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement.

Les incidents auraient eu lieu à Londres entre mars 2005 et août 2008, et un dans l’ouest de l’Angleterre en avril 2013. Les victimes ont maintenant entre 30 et 40 ans.

Histoires tendance « Un gros choc » : les Canadiens se sentent coincés par les hausses de taux d’intérêt de la Banque du Canada

Hockey Canada rouvre une enquête sur des allégations d’agression sexuelle

L’histoire continue sous la publicité

L’avocat de Spacey a précédemment déclaré que l’acteur “nie vigoureusement” les allégations.

Spacey a été libéré sous caution et autorisé à retourner aux États-Unis après une audience préliminaire le mois dernier.

Lire la suite:

Spacey a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le film de 1995 Les suspects habituels et un acteur principal Oscar pour le film de 1999 Beauté américaine.

Mais sa célèbre carrière s’est brusquement arrêtée en 2017 lorsque l’acteur Anthony Rapp a accusé la star de l’avoir agressé lors d’une fête dans les années 1980, alors que Rapp était adolescent. Spacey nie les allégations.

















1:07

Kevin Spacey fait face à des accusations d’infractions sexuelles devant un tribunal britannique, passibles de la prison à vie





Vidéo précédente



Vidéo suivante