Kevin Spacey plaide non coupable d’agression sexuelle au Royaume-Uni

La star hollywoodienne Kevin Spacey a plaidé non coupable jeudi devant le tribunal d’Old Bailey de Londres pour quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle contre trois hommes.

La star de 62 ans portait un costume bleu et une cravate bleue alors qu’il se tenait sur le banc des accusés devant le plus haut tribunal pénal du Royaume-Uni.

Il a pris la parole pour confirmer son nom et son âge avant de plaider non coupable de quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’un chef d’accusation d’avoir amené une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement.

Le Crown Prosecution Service, qui est chargé d’engager des poursuites en Angleterre et au Pays de Galles, a déclaré en mai qu’il avait autorisé des accusations contre Spacey.

Deux fois oscarisé pour Les suspects habituels et beauté américaineil a été officiellement inculpé par la police de la capitale britannique le mois suivant et a volontairement comparu devant le tribunal en quelques jours.

Lors d’une audience le mois dernier, l’avocat de Spacey, Patrick Gibbs, a déclaré au tribunal que son client “nie vigoureusement toute criminalité dans cette affaire”.

“Il doit répondre à ces accusations s’il veut continuer sa vie”, a ajouté Gibbs à l’époque.

Lors de l’audience initiale, le magistrat en chef adjoint a été informé que l’acteur vivait aux États-Unis, où il avait de la famille et un chien de neuf ans.

Le magistrat a officiellement retiré un mandat d’arrêt qui avait été émis deux semaines auparavant après avoir appris que Spacey s’était rendu à Londres pour comparaître en personne.

Les restrictions en matière de reportage empêchent les médias d’entrer dans les détails des accusations pour éviter de porter préjudice à un jury lors d’un procès.

“Prouvez mon innocence”

Les deux premières accusations d’agressions sexuelles datent de mars 2005 à Londres et concernent le même homme, aujourd’hui âgé d’une quarantaine d’années.

Le troisième aurait eu lieu à Londres en août 2008 contre un homme qui a maintenant la trentaine.

Spacey a également été accusé “d’avoir amené une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans consentement” contre l’homme dans la trentaine.

La quatrième agression sexuelle aurait eu lieu dans le Gloucestershire, dans l’ouest de l’Angleterre, en avril 2013 contre un troisième homme, qui a également maintenant la trentaine.

Aucune des victimes présumées ne peut être identifiée en vertu de la loi anglaise.

Après l’annonce des procureurs en mai, Spacey s’est dit “déçu” de la décision.

“Je comparaîtrai volontairement au Royaume-Uni dès que possible et me défendrai contre ces accusations, qui, j’en suis sûr, prouveront mon innocence.”