Kevin Spacey nie l’accusation d’agression sexuelle devant un tribunal américain

Kevin Spacey a pris la parole lundi, niant les accusations d’agression sexuelle à son encontre.

L’acteur Anthony Rapp accuse la star de cinéma de l’avoir agressé sexuellement lorsqu’il était mineur.

Spacey a pleuré à la barre en niant les accusations, ajoutant qu’il avait été obligé de s’excuser auparavant. “J’ai appris une leçon, qui est de ne jamais s’excuser pour quelque chose que vous n’avez pas fait”, a-t-il déclaré au tribunal.

La star de cinéma en disgrâce Kevin Spacey a pris la parole lors de son procès à New York, rejetant les accusations “fausses” selon lesquelles il aurait agressé sexuellement l’acteur Anthony Rapp alors qu’il était mineur.

Rapp, qui joue dans la série Star Trek : Découverteréclame des dommages-intérêts de 40 millions de dollars au double oscarisé pour “angoisse émotionnelle”, pour ce qui se serait passé en 1986, alors qu’il avait 14 ans et Spacey 26 ans.

Spacey a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir assisté à une fête privée dans un appartement de Manhattan avec Rapp, comme le prétend le désormais âgé de 50 ans.

Avant de comparaître devant le tribunal lundi, Spacey, 63 ans, a remporté une petite victoire lorsque le juge présidant l’affaire, Lewis Kaplan, a rejeté l’affirmation de Rapp selon laquelle Spacey lui avait intentionnellement causé une détresse émotionnelle.

Dans son procès, Rapp a accusé Spacey d’être entré dans une chambre où il regardait la télévision lors d’une fête à laquelle les deux avaient assisté, de l’avoir soulevé, de l’avoir soulevé sur un lit et de s’être allongé à côté de lui.

S’adressant au tribunal plus tôt ce mois-ci, Rapp a raconté qu’il “s’était senti gelé” lors de l’incident présumé – jusqu’à ce qu’il réussisse à “se frayer un chemin”.

Depuis que les accusations de Rapp sont apparues pour la première fois en 2017, au plus fort du mouvement #MeToo contre les abus sexuels, Spacey a disparu des écrans et des théâtres.

Lors du contre-interrogatoire de lundi, Spacey a décrit sa propre famille troublée, avec un père qu’il a décrit comme un “suprémaciste blanc” et un “néo-nazi”, quelque chose qu’il n’avait jamais dit en public auparavant, et qui n’aimait pas les homosexuels et n’appréciait pas l’intérêt de son fils pour le théâtre.

Spacey a déclaré que les accusations de Rapp, publiées fin 2017 dans un article de Buzzfeed, l’avaient fait se sentir “choqué, effrayé et confus”.

Sur recommandation de ses conseillers, il a présenté des excuses publiques qu’il a dit qu’il regrette maintenant.

“On m’a encouragé à m’excuser et j’ai appris une leçon, qui est de ne jamais s’excuser pour quelque chose que vous n’avez pas fait”, a-t-il déclaré au tribunal.

Au moment des accusations, il s’est révélé publiquement gay pour la première fois, ce qui, selon lui, a conduit à des accusations selon lesquelles il “essayait de changer de sujet ou de détourner”.

Essuyant ses larmes, la star de beauté américaine et Château de cartes a déclaré qu’il “n’aurait jamais rien fait pour blesser la communauté gay”.

La Les suspects habituels La star a également plaidé non coupable des accusations d’agression sexuelle de trois hommes entre mars 2005 et avril 2013 en Grande-Bretagne, et en 2019, les accusations d’attentat à la pudeur et d’agression sexuelle ont été abandonnées dans le Massachusetts.