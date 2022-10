Kevin Spacey n’a pas agressé l’acteur Anthony Rapp en 1986, selon le jury – National

Un jury s’est rangé du côté de Kevin Spacey jeudi dans l’un des procès qui ont fait dérailler la carrière de la star de cinéma, concluant qu’il n’avait pas abusé sexuellement d’Anthony Rapp, alors âgé de 14 ans, alors que les deux étaient des acteurs relativement inconnus dans des pièces de Broadway en 1986.

Le verdict du procès civil est venu à la vitesse de l’éclair. Les jurés d’un tribunal fédéral de New York ont ​​délibéré pendant un peu plus d’une heure avant de décider que Rapp n’avait pas prouvé ses allégations.

Lorsque le verdict a été lu, Spacey a baissé la tête, puis a étreint ses avocats. Il n’a pas parlé aux journalistes en quittant le palais de justice.

“Nous sommes très reconnaissants au jury d’avoir vu clair dans ces fausses allégations”, a déclaré son avocate, Jennifer Keller.

“La prochaine étape, c’est que M. Spacey va être prouvé qu’il est innocent de tout ce dont il a été accusé. Qu’il n’y avait aucune vérité dans aucune des allégations », a-t-elle ajouté, faisant référence à d’autres allégations d’inconduite sexuelle contre l’acteur, y compris des accusations criminelles en Angleterre.

Au cours du procès, Rapp a déclaré que Spacey l’avait invité à son appartement pour une fête, puis l’avait approché dans une chambre après le départ des autres invités. Il a dit que l’acteur, alors âgé de 26 ans, l’avait ramassé et brièvement allongé sur lui sur un lit.

Rapp a témoigné qu’il s’est enfui et s’est enfui alors qu’un Spacey en état d’ébriété lui a demandé s’il était sûr de vouloir partir.

Dans son témoignage parfois en larmes, Spacey a déclaré au jury que cela ne s’était jamais produit et qu’il n’aurait jamais été attiré par quelqu’un de 14 ans.

Le procès demandait 40 millions de dollars de dommages et intérêts.

Rapp et ses avocats ont également quitté le palais de justice sans parler aux journalistes. Dans ses déclarations finales au jury jeudi, l’avocat de Rapp, Richard Steigman, a accusé Spacey d’avoir menti à la barre des témoins.

“Il manque de crédibilité”, a déclaré Steigman. “Parfois, la simple vérité est la meilleure. La simple vérité est que cela s’est produit.

Rapp, 50 ans, et Spacey, 63 ans, ont chacun témoigné pendant plusieurs jours lors du procès de trois semaines.

Les affirmations de Rapp, et celles des autres, ont brusquement interrompu ce qui avait été une carrière fulgurante pour l’acteur deux fois primé aux Oscars, qui a perdu son emploi dans la série Netflix “House of Cards” et a vu d’autres opportunités se tarir. Rapp est un habitué de l’émission télévisée «Star Trek: Discovery» et faisait partie de la distribution originale de Broadway de «Rent».

Spacey a été accusé dans le Massachusetts d’avoir peloté un homme dans un bar – des allégations qui ont ensuite été abandonnées par les procureurs.

Il y a trois mois, il a plaidé non coupable à Londres pour avoir agressé sexuellement trois hommes entre 2004 et 2015 alors qu’il était directeur artistique du théâtre Old Vic à Londres.

Un juge de Los Angeles a approuvé cet été la décision d’un arbitre d’ordonner à Spacey de payer 30,9 millions de dollars aux créateurs de “House of Cards” pour avoir violé son contrat en harcelant sexuellement des membres d’équipage.

L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes alléguant une agression sexuelle à moins qu’elles ne se manifestent publiquement, comme Rapp l’a fait.

Lors du procès, Spacey a témoigné qu’il était sûr que la rencontre avec Rapp ne s’était jamais produite, en partie parce qu’il vivait dans un studio plutôt que dans la chambre à coucher citée par Rapp, et qu’il n’avait jamais eu de rassemblement au-delà d’une pendaison de crémaillère.

“Je savais que je n’aurais aucun intérêt sexuel pour Anthony Rapp ou un enfant. Ça, je le savais », a-t-il déclaré aux jurés.

Lors de ses plaidoiries finales devant le jury, Keller a suggéré des raisons pour lesquelles Rapp avait imaginé la rencontre avec Spacey ou l’avait inventée.

Il était possible, a-t-elle dit, que Rapp l’ait inventé sur la base de son expérience dans “Precious Sons”, une pièce dans laquelle l’acteur Ed Harris prend le personnage de Rapp et se couche sur lui, le prenant brièvement pour sa femme avant de découvrir qu’il est son fils.

Elle a également suggéré que Rapp devenait plus tard jaloux que Spacey soit devenu une mégastar tandis que Rapp avait “des rôles plus petits dans de petits spectacles” après sa performance révolutionnaire dans “Rent” de Broadway.

“Donc, nous sommes ici aujourd’hui et M. Rapp reçoit plus d’attention de ce procès qu’il n’en a eu dans toute sa vie d’acteur”, a déclaré Keller.

Au cours de deux jours de témoignage, Spacey a exprimé ses regrets pour une déclaration de 2017 qu’il a publiée lorsque Rapp a été rendu public pour la première fois, dans laquelle il a déclaré qu’il ne se souvenait pas de la rencontre, mais si cela s’était produit “Je lui dois les excuses les plus sincères pour ce qui aurait été profondément comportement ivre inapproprié.

Se tamponnant les yeux avec un mouchoir, Spacey a déclaré qu’il avait subi des pressions de la part de publicistes et d’avocats pour qu’il publie une déclaration empathique à un moment où le mouvement #MeToo rendait nerveux tout le monde dans l’industrie.

“J’ai appris une leçon, qui est de ne jamais s’excuser pour quelque chose que vous n’avez pas fait”, a-t-il déclaré.

Il a également pleuré en disant qu’il regrettait d’avoir révélé publiquement qu’il était gay le jour même où les accusations de Rapp ont fait surface parce que certains ont interprété son annonce comme un effort pour changer de sujet ou détourner les révélations de Rapp.

Spacey avait témoigné qu’il avait parlé au procès de questions profondément personnelles, disant au jury que son père était un suprémaciste blanc et néonazi qui l’avait réprimandé comme gay parce qu’il aimait le théâtre.

Spacey a également donné aux spectateurs de la salle d’audience un bref aperçu de ses talents d’acteur lorsqu’il a brièvement imité son coéquipier de Broadway à l’époque, Jack Lemon. Il avait témoigné plus tôt que sa capacité aux impressions l’avait aidé dans sa carrière d’acteur.