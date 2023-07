Kevin Spacey: le tribunal a déclaré à la star hollywoodienne assiégée « droguée et agressée un jeune acteur alors qu’il dormait sur un canapé »

Kevin Spacey est un « vil prédateur sexuel » qui a drogué un jeune acteur avant de l’agresser sexuellement pendant qu’il dormait, a déclaré un tribunal.

La star hollywoodienne a été accusée de « tourner en rond comme un requin » lorsqu’un starstruck de 23 ans lui a écrit pour lui demander un « mentorat ».

La victime, alors tout droit sortie de l’école d’art dramatique, a déclaré à la police qu’il était ravi lorsque le directeur artistique de London Old Vic a répondu à une lettre qu’il avait envoyée lui demandant des conseils sur le lancement de sa carrière.

Mais au lieu de cela, il affirme que l’homme de 63 ans l’a attiré dans son appartement et l’a inondé de bière et de cannabis, le « droguant » jusqu’à ce qu’il perde connaissance avant de l’attaquer pendant qu’il dormait.

« C’était complètement traumatisant et ruineux », a-t-il déclaré à Southwark Crown Court. « La seule expérience sexuelle que j’ai eue avec un homme, c’est quand ce vil prédateur sexuel m’a agressée sexuellement.

« J’ai été exploité, je crois, drogué. » Il a dit aux jurés qu’il pensait que c’était une farce lorsque la star de House of Cards l’a appelé et a demandé à se rencontrer pour une bière : « J’étais assez abasourdi, stupéfait par l’idée de rencontrer essentiellement une idole… Je n’ai pas remis en question l’intention de rencontrer à 23h.

Lorsqu’un de ses amis l’a prévenu que l’acteur aimait les « jeunes hétéros », la victime « s’est moquée ».

« Je ne savais certainement pas à ce moment-là qu’il était un prédateur », a-t-il déclaré. « Je pensais que c’était une personne gentille qui prenait le temps de m’aider. » Le couple a brièvement discuté de sa carrière lorsqu’ils se sont rencontrés à Waterloo, mais au lieu d’aller dans un pub, Spacey lui a demandé de se joindre à lui pour promener son chien avant que la star « tactique » ne le conduise à son appartement.

La victime se souvient : « Il a dit : ‘Tu veux monter boire une bière ?’ Je me souviens d’avoir été heureux à ce sujet. J’étais comme, ‘f ***, et je vais dans la vraie maison de Kevin Spacey pour me détendre avec lui’. La victime a décrit « avoir l’impression d’être encerclée par un requin » alors que Spacey lui offrait de la bière, de la pizza et du cannabis.

Lorsque le plaignant l’a remercié pour son aide, Spacey a été accusé d’être allé se faire un câlin avant de mettre sa tête dans l’aine de l’homme alors qu’il était assis sur un canapé.

L’homme a dit : « Je me sentais assez vulnérable… Je ne voulais pas dire : ‘Hé, j’y vais’ comme si je l’évitais. Le problème, c’est le pouvoir qu’il avait dans le monde du théâtre. Il a dit qu’il se sentait épuisé et « conked » sur son canapé.

Vers 5 heures du matin, il s’est réveillé pour découvrir que Spacey avait déboutonné son pantalon et lui faisait un acte sexuel, a-t-il déclaré. La victime s’est enfuie en larmes après que la star lui aurait ordonné de partir et de garder le silence sur ce qui s’était passé. Hier, le tribunal a appris que Spacey lui avait envoyé un texto environ neuf fois par la suite, mais la victime n’a pas répondu.

Patrick Gibbs, KC, défenseur, a accusé l’homme d’avoir consenti aux avances de Spacey alors qu’il voulait faire progresser sa carrière. La victime a nié cela. L’accusé, qui a joué dans Baby Driver, est accusé d’avoir perpétré une douzaine d’agressions sexuelles sur quatre hommes entre 2001 et 2013.

Il nie trois chefs d’attentat à la pudeur, sept chefs d’agression sexuelle, un chef d’avoir incité une personne à se livrer à une activité sexuelle sans consentement et une allégation d’avoir incité une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans consentement. Le procès se poursuit.