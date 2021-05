Kevin Spacey décroche le premier rôle au cinéma après que le scandale MeToo ait interrompu sa carrière en 2017 – RT USA News

Kevin Spacey a été choisi pour le prochain film de Franco Nero, a confirmé le cinéaste. Ce sera le premier concert de l’acteur depuis que sa carrière s’est arrêtée en 2017 à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle.

«Je suis très heureux que Kevin ait accepté de participer à mon film», Nero a déclaré à ABC News. « Je le considère comme un grand acteur et j’ai hâte de commencer le film, » il a dit.

Le film, intitulé «L’uomo Che Disegno Dio» («L’homme qui a dessiné Dieu»), sera tourné en Italie et mettra en vedette la femme de Nero, Vanessa Redgrave.

Selon le Telegraph, Spacey devrait incarner un détective enquêtant sur des allégations de pédophilie portées contre un artiste aveugle.

Spacey, auparavant l’un des A-listers d’Hollywood, a vu sa carrière prolifique s’effondrer à la fin de 2017 après que plusieurs hommes aient accusé le célèbre acteur d’agression sexuelle et de comportement inapproprié. Les allégations, dont certaines tournaient autour d’événements qui auraient eu lieu dans les années 1980, ont été formulées au plus fort du mouvement #MeToo.

L’acteur a admis qu’il avait parfois agi de manière inappropriée, mais il a nié les allégations les plus graves, telles que tâtonnements et voies de fait. Spacey s’est également révélé gay en réponse à la controverse.





Spacey n’est pas apparu sur grand écran ou dans les émissions de télévision depuis 2018. Il a été exclu de la série dramatique politique à succès «House of Cards», où son personnage emblématique Frank Underwood a été tué. Dans un geste sans précédent, le cinéaste Ridley Scott a complètement retiré Spacey de son thriller de 2017 « Tout l’argent du monde » pendant la post-production, remplaçant l’acteur aux prises avec Christopher Plummer et reprenant ses scènes. Le rôle a finalement valu à Plummer une nomination aux Oscars du meilleur second rôle masculin.

Le dernier film de Spacey à ce jour, « Billionaire Boys Club », sorti en 2018, n’a rapporté que 618 $ sur un total de 11 cinémas à travers les États-Unis au cours de sa semaine d’ouverture, selon Hollywood Reporter.

