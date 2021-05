Kevin Spacey dans un film italien après avoir été mis à l’écart aux États-Unis

Kevin Spacey a été jeté dans un film dans ce que l’on pense être la première fois depuis que des accusations d’agression sexuelle contre l’acteur ont commencé à faire surface il y a plus de trois ans, provoquant plusieurs poursuites judiciaires et démêlant sa carrière à l’écran.







Le film «L’uomo Che Disegno Dio» (ou «L’homme qui a dessiné Dieu») est un long métrage italien. Vanessa Redgrave a un rôle, et il sera dirigé par son mari, Franco Nero, qui est devenu célèbre via le western spaghetti «Django» de 1966, a déclaré Louis Nero, l’un des producteurs. M. Spacey, qui joue un détective, n’est pas un chef de file dans le film, a-t-il déclaré.

Les producteurs de télévision et de cinéma ont commencé à retirer M. Spacey des projets après que l’acteur Anthony Rapp ait accusé M. Spacey en 2017 de lui avoir fait des avances sexuelles non désirées à son égard dans les années 1980, alors qu’il avait 14 ans. D’autres accusations ont suivi et plusieurs hommes ont poursuivi M. Spacey pour leurs récits d’agression sexuelle et d’autres inconduites.

M. Spacey, 61 ans, a été rapidement exclu du thriller politique Netflix «House of Cards»; remplacé par Christopher Plummer dans le film Sony «Tout l’argent du monde»; et a joué Gore Vidal dans un biopic qui n’a jamais vu le jour. Moins d’un an après les accusations, il est apparu dans un rôle de soutien pour un film fini appelé «Billionaire Boys Club», mais il n’est pas apparu dans une émission de télévision ou un film depuis.