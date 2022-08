Kevin Spacey condamné à payer près de 31 millions de dollars aux fabricants de “House of Cards” – National

Un juge a statué jeudi que Kevin Spacey et ses sociétés de production devaient payer les créateurs de Château de cartes près de 31 millions de dollars américains en raison des pertes causées par son licenciement en 2017 pour harcèlement sexuel de membres d’équipage.

La décision du juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Mel Red Recana, donne force de loi à l’attribution de 30,9 millions de dollars en faveur de MRC et d’autres sociétés qui ont produit la série Netflix par un arbitre privé qui a entendu l’affaire contre Spacey.

Recana a écrit que Spacey et ses avocats “ne parviennent pas à démontrer qu’il s’agit même d’une affaire close” et “ne démontrent pas que l’octroi de dommages-intérêts était si totalement irrationnel qu’il équivaut à une refonte arbitraire des contrats des parties”.

“Nous sommes satisfaits de la décision du tribunal”, a déclaré l’avocat du MRC, Michael Kump, dans un e-mail à l’Associated Press.

Spacey a nié les allégations par l’intermédiaire de ses avocats et de son porte-parole, qui n’ont pas immédiatement répondu aux courriels sollicitant des commentaires.

L’arbitre a conclu que Spacey avait violé les exigences de son contrat en matière de comportement professionnel en “engageant certains comportements en relation avec plusieurs membres d’équipage au cours de chacune des cinq saisons dans lesquelles il a joué et produit des cadres”. Château de cartes», selon un dossier de Kump demandant l’approbation.

En conséquence, MRC a dû licencier Spacey, arrêter la production de la sixième saison de l’émission, la réécrire pour supprimer le personnage central de Spacey et la raccourcir de 13 à huit épisodes pour respecter les délais, entraînant des dizaines de millions de pertes, selon des documents judiciaires.

Les avocats de Spacey ont fait valoir dans leurs propres documents que la décision de l’exclure de la sixième saison de l’émission est intervenue avant l’enquête interne qui a conduit les membres de l’équipe à se manifester, et ne faisait donc pas partie d’une rupture de contrat. Ils ont fait valoir que les actions de l’acteur n’étaient pas un facteur substantiel dans les pertes de la série.

La décision de l’arbitre privé est intervenue après une bataille juridique de plus de trois ans et une audience de huit jours tenue secrète du public, ainsi que le reste du différend, jusqu’à ce qu’un panel de trois autres arbitres privés rejette l’appel de Spacey. et a confirmé la décision en novembre.

La carrière de l’acteur oscarisé de 63 ans s’est brusquement arrêtée fin 2017 alors que le mouvement #MeToo prenait de l’ampleur et que des allégations à son encontre émergeaient de plusieurs endroits.

Spacey a été licencié ou retiré de projets, notamment Château de cartesle thriller politique de Netflix où, pendant cinq saisons, il a joué le personnage principal Frank Underwood, un membre du Congrès avide de pouvoir qui devient président.

Le mois dernier, Spacey a plaidé non coupable à Londres pour avoir agressé sexuellement trois hommes il y a dix ans ou plus, alors qu’il était directeur du théâtre Old Vic. Son avocat a dit qu’il « nie vigoureusement » les allégations. Il doit être jugé l’année prochaine.

Une autre affaire pénale intentée contre lui, une accusation d’attentat à la pudeur et de batterie résultant du tâtonnement présumé d’un homme de 18 ans dans un complexe de Nantucket, a été rejetée par les procureurs du Massachusetts en 2019.

Spacey fait également face à des poursuites d’autres hommes, dont l’acteur Anthony Rapp.

















