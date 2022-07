Kevin Spacey comparaîtra devant un tribunal britannique pour “préparation du plaidoyer et du procès” pour une affaire d’agression sexuelle

Kevin Spacey doit comparaître jeudi devant un tribunal britannique.

L’homme de 62 ans a été accusé le mois dernier d’avoir agressé sexuellement trois hommes et a été libéré sous caution sans condition.

L’avocat de Spacey, Patrick Gibbs, a déclaré au tribunal que son client “nie vigoureusement toute criminalité dans cette affaire”.

L’acteur hollywoodien Kevin Spacey devait faire jeudi sa dernière comparution devant un tribunal britannique après avoir été accusé le mois dernier d’avoir agressé sexuellement trois hommes et avoir obtenu une libération sous caution inconditionnelle.

La star de 62 ans, qui a comparu pour la dernière fois devant un tribunal britannique pour les quatre chefs d’agression sexuelle le 16 juin, était attendue au tribunal pénal central de Londres – connu sous le nom de Old Bailey – à partir de 08h45 GMT pour une audience prévue.

Son cas est répertorié pour “préparation du plaidoyer et du procès” après avoir été transféré au tribunal de la Couronne, qui traite des crimes les plus graves, d’un tribunal de première instance le mois dernier.

Aucun plaidoyer formel n’a été inscrit lors de la précédente audience de 28 minutes, mais l’avocat de Spacey, Patrick Gibbs, a déclaré au tribunal que son client “nie vigoureusement toute criminalité dans cette affaire”.

“Il doit répondre à ces accusations s’il veut continuer sa vie”, a alors ajouté Gibbs.

Le Crown Prosecution Service, qui est chargé d’engager des poursuites en Angleterre et au Pays de Galles, a déclaré en mai qu’il avait autorisé des accusations contre Spacey.

Deux fois oscarisé pour Les suspects habituels et beauté américaineil a été officiellement inculpé par la police de la capitale britannique le mois suivant et a volontairement comparu devant le tribunal en quelques jours.

Le magistrat en chef adjoint qui a initialement entendu l’affaire a appris qu’il vivait aux États-Unis, où il avait de la famille et un chien de neuf ans.

Le magistrat a officiellement retiré un mandat d’arrêt qui avait été émis deux semaines auparavant après avoir appris que Spacey s’était rendu à Londres pour comparaître en personne.

Les restrictions de signalement en place empêchent les médias d’entrer dans les détails des accusations pour éviter de porter préjudice à un jury lors d’un procès.

“Prouvez mon innocence”

Les deux premières accusations d’agressions sexuelles datent de mars 2005 à Londres et concernent le même homme, aujourd’hui âgé d’une quarantaine d’années.

Le troisième aurait eu lieu à Londres en août 2008 contre un homme qui a maintenant la trentaine.

Spacey a également été accusé “d’avoir amené une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans consentement” contre le même homme.

La quatrième accusation d’agression sexuelle aurait eu lieu dans le Gloucestershire, dans l’ouest de l’Angleterre, en avril 2013 contre un troisième homme, qui a maintenant la trentaine.

Aucune des victimes présumées ne peut être identifiée en vertu de la loi anglaise.

Après l’annonce des procureurs en maiSpacey s’est dit “déçu” de la décision.

“Je comparaîtrai volontairement au Royaume-Uni dès que possible et me défendrai contre ces accusations, qui, j’en suis sûr, prouveront mon innocence”, avait-il déclaré dans un communiqué à l’époque.

Spacey a été directeur artistique du théâtre The Old Vic à Londres entre 2004 et 2015.

Des allégations à son encontre ont émergé à la suite du mouvement #MeToo qui a vu de nombreuses allégations d’agression sexuelle et de harcèlement dans l’industrie cinématographique.

Cela a déclenché une enquête de la police métropolitaine de Londres et un examen par The Old Vic de son mandat là-bas.

Les réclamations contre Spacey en 2017 ont conduit à la fin de son implication dans le tournage de la dernière saison du drame politique Château de cartes.

Il a également été retiré d’un biopic sur Gore Vidal sur Netflix et en tant qu’industriel John Paul Getty dans Tout l’argent du monde.