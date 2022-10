Kevin Spacey comparaîtra devant le tribunal pour abus sexuel présumé d’Anthony Rapp en 1986

Kevin Spacey comparaîtra devant un tribunal de New York pour faire face à une poursuite civile de l’acteur Anthony Rapp.

Kevin Spacey comparaîtra devant un tribunal de New York à partir de jeudi pour faire face à une action en justice intentée par l’acteur américain Anthony Rapp, qui a accusé la star hollywoodienne en disgrâce de l’avoir abusé sexuellement lorsqu’il avait 14 ans.

La star à deux reprises oscarisée de la scène, du cinéma et de la télévision – dont le nom complet est Kevin Spacey Fowler – a disparu de la vue du public depuis qu’il est devenu l’un des premiers artistes à être pris dans le mouvement #MeToo fraîchement créé en octobre. 2017.

Rapp, qui joue actuellement dans le Star Trek : Découverte série, fête ses 51 ans ce mois-ci. Il a porté plainte en septembre 2020 contre Spacey pour des avances et une agression sexuelle présumée lors d’une soirée à Manhattan en 1986.

Rapp avait 14 ans à l’époque, tandis que Spacey – maintenant âgé de 63 ans – avait presque le double de son âge.

Renommée mondiale

Spacey, qui a construit sa renommée mondiale depuis les années 1980 dans des films tels que Les suspects habituels et beauté américaine et sur le hit de Netflix Château de cartesa toujours nié les allégations d’abus sexuels.

Le mouvement #MeToo a explosé en octobre 2017, lorsque plus de 80 femmes de l’industrie cinématographique ont accusé – et finalement fait tomber – le producteur auparavant intouchable Harvey Weinstein.

À la fin du mois, Rapp a accusé Spacey pour la première fois, de manière très détaillée, dans une interview avec BuzzFeed News.

Le lendemain, sur Twitter, Spacey a présenté ses “excuses les plus sincères” à Rapp pour tout “comportement ivre profondément inapproprié”, affirmant qu’il ne se souvenait pas de l’incident.

Après qu’une accusation criminelle d’agression sexuelle en 2020 a été rejetée par un juge, Rapp a intenté une action civile qui verra Spacey dans une salle d’audience de Manhattan à partir de jeudi à 9h30 (15h30 SAST) dans une affaire devant être entendue par un jury et présidé par le juge Lewis Kaplan.

“Un jury impartial”

“M. Spacey comparaîtra jeudi et tout au long du procès. Nous attendons avec impatience sa justification par un jury impartial”, a déclaré à l’AFP son avocate Jennifer Keller dans un courriel.

S’il est reconnu coupable, Spacey fait face à des dommages importants.

Kaplan avait abandonné l’accusation initiale d’agression sexuelle de Rapp, jugeant qu’elle avait été portée trop tard et n’était pas couverte par une loi de l’État de New York sur la protection de l’enfance, mise en œuvre en 2019.

Cependant, le juge a reconnu que lors de la fête en 1986, Spacey avait caressé les fesses du garçon de 14 ans, l’avait soulevé sur un lit et s’était partiellement allongé sur lui tout habillé.

Autres poursuites

Au cours de son témoignage 35 ans après l’incident, Rapp a convenu qu’il n’y avait eu “aucun baiser, aucun déshabillage, aucune atteinte sous les vêtements et aucune déclaration ou insinuation sexualisée” lors d’un incident qui n’avait pas duré plus de deux minutes.

Spacey a été frappé par d’autres accusations aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

En août, un juge californien l’a condamné à verser près de 31 millions de dollars à la société de production responsable de la réalisation de la série “House of Cards”, dont il a été licencié lorsque des accusations de harcèlement sexuel à son encontre ont émergé.

A Londres, il est poursuivi pour agressions sexuelles sur trois hommes entre mars 2005 et avril 2013, lorsqu’il était metteur en scène de théâtre, et pour lesquelles il a plaidé non coupable en juillet dernier.

Et dans le Massachusetts, Spacey a été accusé d’attentat à la pudeur et d’agression sexuelle sur un employé de bar de 18 ans en juillet 2016. Les charges ont été abandonnées en juillet 2019.