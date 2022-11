Kevin Spacey accusé de 7 infractions sexuelles supplémentaires au Royaume-Uni – National

L’acteur Kevin Spacey fait face à sept autres accusations d’infractions sexuelles au Royaume-Uni, ce qui accroît la pression sur l’ancienne star hollywoodienne.

Le ministère public britannique a déclaré mercredi que les accusations portées contre l’ancien Château de cartes star sont trois pour attentat à la pudeur, trois pour agression sexuelle et un pour avoir incité une personne à se livrer à une activité sexuelle sans son consentement. Les accusations concernent des incidents survenus entre 2001 et 2004, et elles ont toutes eu lieu contre le même « homme adulte », selon un communiqué du Crown Prosecution Service (CPS) du Royaume-Uni.

Lire la suite Kevin Spacey n'a pas agressé l'acteur Anthony Rapp en 1986, selon le jury

“Le CPS a autorisé des accusations criminelles supplémentaires contre Kevin Spacey, 63 ans, pour un certain nombre d’agressions sexuelles contre un homme entre 2001 et 2004”, indique le communiqué.

L’autorité de poursuite a approuvé les accusations après “un examen des preuves recueillies par la police métropolitaine dans son enquête”, a déclaré Rosemary Ainslie, chef de la division spéciale de la criminalité du CPS.

«Le CPS a également autorisé une accusation d’avoir amené une personne à se livrer à une activité sexuelle sans son consentement. L’autorisation d’inculper fait suite à un examen des preuves recueillies par la police métropolitaine dans son enquête », poursuit le communiqué.

Lors d’une comparution devant le tribunal en juillet, Spacey, 63 ans, a nié les accusations d’agression sexuelle contre trois hommes il y a dix ans ou plus. Ce plaidoyer concernait quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle et un chef d’accusation d’avoir amené une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans consentement.

Le juge Mark Wall a fixé la date du 6 juin 2023 pour le début du procès et a déclaré qu’il durerait trois à quatre semaines. Il se déroulera probablement à Old Bailey, le lieu des procès criminels les plus médiatisés de Grande-Bretagne.

L’acteur oscarisé a dirigé le théâtre Old Vic de Londres entre 2004 et 2015.

Spacey, qui a des adresses à Londres et aux États-Unis, a été libéré sous caution et autorisé à retourner aux États-Unis après une audience préliminaire en juin.