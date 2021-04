Kevin Spacey, 61 ans, pourrait être inculpé par des flics britanniques pour des allégations d’agression sexuelle

KEVIN Spacey pourrait être inculpé par des flics britanniques pour six allégations historiques d’agression sexuelle.

La police a remis les dossiers au Crown Prosecution Service, qui décidera maintenant si l’acteur hollywoodien de 61 ans sera inculpé.

La police aurait remis les dossiers sur Kevin Spacey au parquet Crédit: AP: Associated Press

Le joueur de 61 ans a été interrogé sous caution par le Met en 2019.

Il n’a pas été arrêté mais a parlé aux policiers d’un certain nombre d’allégations entre 1996 et 2013 à Londres et à Gloucester.

Une source a déclaré à MailOnline: «En raison de la nature très médiatisée des allégations, ils prendront tout le temps nécessaire pour prendre une décision.

« Le dossier a été envoyé à la fin de l’année dernière et est déjà pris en compte depuis quelques mois. »

Le CPS a confirmé qu’il examinait maintenant le dossier de preuve.

En 2017, l’acteur Antony Rapp l’a accusé de l’avoir agressé sexuellement à l’âge de 14 ans.

Rapp a été la première victime présumée à se manifester, affirmant que Spacey – qui avait 26 ans à l’époque – avait fait une avance sexuelle sur lui en 1986.

ALLÉGATIONS PROBÉES

Au total, plus de 30 hommes ont affirmé avoir été victimes des avances non désirées de Kevin.

Le théâtre Old Vic de Londres, où Spacey était directeur artistique de 2004 à 2015, s’est également excusé car il a révélé qu’il avait reçu 20 allégations de comportement inapproprié.

Les chefs de théâtre ont déclaré qu’un « culte de la personnalité » avait contribué aux échecs de l’organisation.

Spacey a nié toutes les allégations contre lui et la dernière affaire pénale américaine a été close en juillet 2019, mais la police de Londres enquête sur les allégations de harcèlement sexuel pendant le séjour de la star à Old Vic.

Il a été dépouillé d’un International Emmy Award et sa célèbre série Netflix House of Cards a tué son personnage central alors qu’ils le chassaient de la série.

Il a été vu pour la première fois depuis des mois portant une alliance à Londres.

L’acteur avait l’air détendu alors qu’il faisait une balade à vélo dans la capitale.

Kevin a nié toutes les allégations contre lui Crédit: PA