Kevin Sorbo et sa femme Sam pensent que l’IA est « extraordinairement dangereuse »

La star de « Hercules : Les Voyages Légendaires », Kevin Sorbo, et son épouse, l’actrice Sam Sorbo, ne sont pas enthousiasmés par l’idée d’utiliser l’intelligence artificielle à Hollywood.

Le couple a récemment parlé avec Fox News Digital de leur nouveau film, « Miracle in East Texas », et a partagé ses inquiétudes quant à l’utilisation potentielle de l’IA pour manipuler les ressemblances et les performances des acteurs. Les deux hommes dirigent leur propre société de production, Sorbo Studios, qui produit des divertissements familiaux et confessionnels.

« J’ai toujours voulu faire un film de Marilyn Monroe et Marlon Brando, apparemment maintenant je pourrai le faire », a déclaré Kevin. « Mais je ne pense pas qu’il serait valable devant un tribunal qu’ils puissent s’en tirer sans payer les gens. »

Il a poursuivi : « Nous devons lutter contre cela… C’est frustrant. Je ne veux pas être en grève, mais je comprends le concept qui se cache derrière cela, et j’espère que le problème sera résolu le plus tôt possible. »

L’ACTEUR D’HERCULES, KEVIN SORBO, DIT QUE HOLLYWOOD L’A ANNULÉ EN RAISON DE SES CROYANCES CHRÉTIENNES

Sam était d’accord avec les commentaires de son mari.

« Je pense que l’IA est extrêmement dangereuse », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas réglementé, et je ne sais même pas s’ils savent comment le réglementer, parce que c’est tellement furtif. Et, vous savez, ma fille est une artiste, et il y a un grand tollé dans la communauté artistique parce que l’IA peut reproduire n’importe quel art. en toute impunité et faire ce qu’il veut de l’art.

JAMES DEAN APPARAÎT DANS UN NOUVEAU FILM AVEC AI, LES EXPERTS SE PENSENT SUR LES AVANTAGES POUR LES STARS APRÈS LA MORT

« Et c’est ce avec quoi nous luttons également en tant qu’acteurs. S’ils peuvent simplement recréer ce [gesturing towards Kevin] et lui faire faire ou dire tout ce qu’il veut, c’est une proposition très dangereuse. »

Kevin a ajouté : « Ils le feront, ils le feront. »

« Vous savez, la seule chose que ce pays défend, c’est essentiellement l’autonomie corporelle, c’est-à-dire que nous avons la liberté », a poursuivi Sam, ajoutant qu’elle estime que la grève « est tout à fait justifiée ».

La Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) est en grève depuis le 14 juillet, tandis que la Writers Guild of America (WGA) est en grève depuis le 2 mai. L’utilisation de l’IA a été un point majeur de discorde pour les deux syndicats alors qu’ils luttent pour trouver un accord avec les studios.

LES ACTEURS DE FOND PEUR D’ÊTRE PRIS « AVANTAGES » PAR L’IA, ALORS QUE LES NÉGOCIATIONS AVEC LES SYNDICATS ET LES STUDIOS CONTINUENT DE BLOQUER

La WGA et l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) se sont réunis le 11 août et l’AMPTP a présenté sa première contre-offre aux revendications du syndicat.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

REGARDER : La star d’Hercules, Kevin Sorbo, et son épouse Sam Sorbo expliquent pourquoi l’IA est « extraordinairement dangereuse »

Le syndicat a interpellé le groupe de négociation des studios, affirmant dans une lettre adressée à ses membres publiée sur son site Internet cette semaine qu’il avait accepté une invitation à rencontrer « [Disney CEO] Bob Iger, [Universal Pictures CCO] Donna Langley, [Netflix CEO] Ted Sarandos, [Warner Bros. Discovery CEO] David Zaslav et [AMPTP president] Carole Lombardini. Il était accompagné d’un message [from them] qu’il était grand temps de mettre fin à cette grève et que les entreprises étaient enfin prêtes à négocier un accord. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous avons expliqué toutes les façons dont les limites, les failles et les omissions de leur compteur n’ont pas réussi à protéger suffisamment les écrivains des menaces existentielles qui nous ont poussés à faire grève en premier lieu. Nous leur avons dit qu’une grève a un prix, et que ce prix est une réponse. à tous – et pas seulement à certains – des problèmes qu’ils ont créés dans l’entreprise. »

La lettre ajoutait que la guilde avait « reçu une leçon sur la qualité de leur seule et unique contre-offre » et affirmait que le plan de l’AMPTP n’était pas de négocier avec la guilde, mais de « nous bloquer ».

Le président de l’AMPTP, Lombardini, a déclaré dans un communiqué publié sur le site Internet du groupe : « Notre priorité est de mettre fin à la grève afin que les membres estimés de la communauté créative puissent retourner à ce qu’ils font de mieux et de mettre fin aux difficultés que connaissent tant de personnes et d’entreprises au service de l’industrie. Nous sommes venus à la table avec une offre qui répond aux préoccupations prioritaires exprimées par les auteurs. Nous sommes profondément déterminés à mettre fin à la grève et espérons que la WGA travaillera à la même résolution.