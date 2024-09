Kevin Smith revient au cinéma

En tant que personne qui a grandi en aimant les films des années 1980, je ne peux m’empêcher de me demander si nous arrêterons un jour de parler des films de cette époque. Oui, beaucoup de ces films étaient bons. Beaucoup d’entre eux étaient aussi très puants. On pourrait faire ces deux affirmations à propos de n’importe quelle décennie des 120 dernières années. (On vous laisse un peu de répit, les films du 19e siècle – vous étiez encore en train de vous demander pourquoi.) Quand, oh quand les cinéastes passeront-ils enfin à autre chose et, juste pour changer de rythme, feront-ils quelques lettres d’amour cinématographiques à l’été où « La Ligue des gentlemen extraordinaires » et « De Justin à Kelly » sont sortis ?

Pas aujourd’hui, c’est sûr. « The 4:30 Movie » est un retour nostalgique à l’été somnolent de 1986, quand les adolescents regardaient religieusement les matchs de catch, faisaient des prédictions ironiques sur le fait que les Mets ne gagneraient jamais les World Series et passaient toute la journée au cinéma à sauter d’une salle à l’autre. La mission était simple : acheter un billet pour un film classé G, PG ou PG-13, puis se faufiler dans toutes les comédies sexuelles et films d’horreur classés R que vous pouviez trouver.

« The 4:30 Movie » met en vedette Austin Zajur (« Clerks III ») dans le rôle de Brian Dvid, un lycéen passionné de cinéma qui vient de demander à Melody (Siena Agudong, « Resident Evil »), sa petite amie de deuxième année, de voir une comédie interdite aux moins de 18 ans intitulée « Bucklick ». Au cas où vous vous poseriez la question, « Bucklick » parle d’un détective drôle qui… regardez, c’est « Fletch », OK ? Ils vont aller voir une fausse version cinématographique de « Fletch ».

Quoi qu’il en soit, Melody ne peut pas quitter le travail avant l’après-midi, mais elle dit qu’elle retrouvera Brian pour – attendez – le film de 16h30.

Brian, son ami débile Belly (Reed Northup) et son ami séducteur Burnie (Nicholas Cirillo) se rendent au cinéma tôt et prévoient de voir trois films en une journée : « Bucklick », « Dental School » et le plus gros succès de l’année au box-office, « Astroblaster and the Beavermen » (ce sont les blagues). Ce qui aurait dû être une journée typique de passage au cinéma est déraillé à maintes reprises par le directeur du complexe, Mike (Ken Jeong), qui ne cesse de mettre à la porte un ou plusieurs d’entre eux. Parfois pour des délits sexuels.

« The 4:30 Movie » est, soyons honnêtes, une très bonne idée de film. C’est une comédie déjantée sur des amis réunis dans un même lieu qui discutent et se languissent de l’amour et plaisantent sur la culture pop alors que les choses tournent mal les unes après les autres. Kevin Smith a contribué à inventer ce genre avec « Clerks » et « Mallrats ». Changer le décor pour une salle de cinéma à un moment idiot du passé et célébrer l’expérience cinématographique – cela devrait être un jeu d’enfant. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

Oh mon Dieu, cette faute de frappe veut dire beaucoup, n’est-ce pas… beaucoup de choses ont mal tourné.

L’observation la plus simple est que « The 4:30 Movie » n’est tout simplement pas drôle – j’ai compté les rires, j’en suis arrivé à trois, et l’un d’entre eux s’est produit pendant le générique. Les observations les plus importantes portent sur les raisons pour lesquelles ce n’est pas drôle. D’une part, le scénario de Smith manque cruellement de punch (un placier dit qu’ils ne feront jamais de préquelles de « Star Wars », et encore une fois, ce sont les blagues). Smith ne construit pas de grands rires en mettant en place des gags au fil du temps, et il ne repousse pas non plus nos limites avec des moments choquants. Les personnages ne sont pas perspicaces ou même hilarants. Ce sont juste des mecs qui discutent entre eux de choses et d’autres.

Mais « The 4:30 Movie » ne fait pas rire ces personnages dès le départ. Smith reprend le postulat du film et le minimise, l’exagérant rarement à un degré farfelu, de sorte que les enjeux semblent toujours faibles, même pour ses héros. Ils essaient de se moquer du vieux Manager Mike, mais il n’y a aucune énergie dans leurs manigances et aucun punch dans son antagonisme. Ils restent assis à leur place ou se tiennent debout en attendant que Melody arrive pendant une grande partie du film, et quand quelque chose de « drôle » se produit, cela reste là comme ces Junior Mints au fond de la boîte qui se sont figés et ne veulent pas sortir.

Le montage, également de Smith, s’efforce davantage de capturer l’ambiance d’une journée d’été tranquille que de transmettre une comédie ou un drame. Ou quoi que ce soit d’autre d’ailleurs. Ainsi, sans un scénario bien ficelé, un conflit appréciable ou une quelconque énergie, il n’y a tout simplement pas grand-chose à quoi s’accrocher, aucune attente à renverser et, par extension, pas de dégoût.

Cela ne veut pas dire que le dernier film de Smith est un échec total. Les jeunes acteurs ont compris la mission, ce sont seulement leurs manuels qui étaient erronés. Zajur a une qualité admirable d’homme ordinaire, Cirillo a toute la fanfaronnade dont un fanfaron de lycée pourrait avoir besoin, et Agudong semble charmant sans effort. Ils méritent d’être félicités.

Smith semble aussi avoir pris beaucoup de plaisir à inventer de fausses bandes-annonces pour ses faux films, avec des titres minables comme « Sugarwalls Nun », et je ne vais pas gâcher le reste car il n’y en a que trois. Malheureusement, je préfère regarder n’importe lequel des faux films de Smith plutôt que « The 4:30 Movie », parce qu’au moins ils semblent agréablement bizarres.

Ce qui est étrange, c’est que Smith a fait de son mieux pour rendre les fausses bandes-annonces plausibles, mais quand on regarde des scènes d’Astroblaster, on a affaire à une expérience sur écran vert mitigée, à moitié écrite, sans aucune fantaisie rétro. Après tout, il s’agit d’une ode au cinéma, alors pourquoi le plus grand film de l’été est-il si mauvais ? Et comment se fait-il que personne ne semble le remarquer ou s’en soucier, pas même notre héros cinéphile ?

« The 4:30 Movie » est, comme tous les films de Smith de la fin de sa carrière, un film qui semble avoir été amusant à faire. Cette fois, cette joie ne s’étend pas à ceux d’entre nous qui sont dans le public, mais il est impossible de nier que la nature amicale de Smith transparaît. Ce n’est pas un film particulièrement bon, ni même un film plutôt bon, mais on ne peut pas se mettre en colère contre lui. C’est un peu mièvre. Et beaucoup de meh.