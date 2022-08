Kevin Smith dit que le mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck était « inspirant » et « absolument magnifique »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Après avoir assisté au mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck, le réalisateur Kevin Smith était convaincu que le véritable amour existe.

“Le mariage tel qu’il est présenté est absolument magnifique”, a déclaré Smith à Fox News Digital en exclusivité lors de la première du film “Clerks III”.

“Regarder deux personnes qui ont travaillé si dur pour arriver à ce moment fermer le cercle et à quel point elles sont clairement amoureuses l’une de l’autre était inspirant”, a fait remarquer le réalisateur de “Clerks III”.

Smith était invité au week-end de mariage de trois jours de Lopez et Affleck dans le domaine géorgien de 87 acres d’Affleck.

En 2004, Smith a dirigé Lopez et Affleck dans le film “Jersey Girl”, et a été honoré d’être au mariage du couple près de 20 ans plus tard.

Smith a continué à dire que les noces somptueuses étaient magnifiques et que le couple hollywoodien était fou amoureux l’un de l’autre.

“Jennifer a tout fait, et elle a un putain de goût exquis”, a noté le réalisateur de “Jay et Silent Bob”.

“[The wedding] ferait croire à une mère—– au véritable amour.”

Smith s’est rendu sur Instagram samedi pour partager une photo de lui, de sa femme Jennifer Schwalbach Smith, de la star de “Clerks” Jason Mewes et de sa femme Jordan Mansanto, tous habillés en blanc.

La légende disait: “Dressy as f—-…” alors qu’il taquait tout le monde sur la photo avec un texte qui disait “out on the town. #KevinSmith”

La célébration du mariage a eu lieu juste avant la première du film de Smith pour “Clerks III”, le troisième volet de son classique de la comédie.

Smith a réalisé le premier film en 1994 et est ravi de ramener l’histoire sur grand écran 28 ans plus tard.

Affleck devrait également apparaître dans la suite à venir et jouer dans plusieurs autres films de Smith tels que les films “Jay et Silent Bob”, “Mallrats”, “Chasing Amy”, et plus encore.

« Clerks III » sortira le 13 septembre 2022.