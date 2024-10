Kevin Smith commente le divorce de Ben Affleck et J.Lo

Ben Affleck et Jennifer Lopez sont restés totalement silencieux sur leur rupture, leur divorce et leur récent brunch, mais apparemment, Kevin Smith a des choses à dire !

Lors de la promotion de son nouveau film Le film de 16h30a déclaré le réalisateur Personnes que son copain de longue date Ben Affleck est « l’une de mes personnes préférées sur la planète » et que J.Lo est « merveilleux aussi ». Il a ensuite noté que « S’ils n’avancent pas, cela me brise le cœur et tout, mais je l’ai toujours adoré. »

Kevin a révélé qu’il n’avait pas parlé à Ben depuis l’année dernière, mais apparemment, sa femme lui a suggéré de tendre la main, ce qu’il n’a pas l’intention de faire. « Ce serait très menaçant », a-t-il plaisanté. « Ce type en ce moment. Il disait : ‘Oh mon Dieu, Kevin Smith avec ses lèvres lâches. »

L’acteur de Silent Bob s’est ensuite qualifié de « l’ami le moins digne de confiance de la planète » de Ben, ajoutant « Je suis sûr que je le croiserai à nouveau. »

Rappel : Kevin a assisté au mariage de J.Lo et Ben en Géorgie, ils sont donc définitivement proches ! Et Ben a également joué dans une tonne de films de Kevin, des années 1995. Mallrats aux années 2004 Fille en maillot (aux côtés de J.Lo, rien de moins).

Quant à ce qui se passe avec Bennifer, ils sont toujours en médiation, Ben vient d’emménager dans sa nouvelle garçonnière de Brentwood, et une source a récemment déclaré Nous chaque semaine que leur divorce est à 100 pour cent. Comme ils le disent : « Il y a encore beaucoup d’amour entre eux, mais le divorce est toujours en cours. »