Kevin Smith a des projets passionnants pour l’anniversaire de Dogma

Il y a vingt-cinq ans, au sommet de sa puissance, Kevin Smith s’est attaqué à Dieu. Après son plus gros succès critique à ce jour, À la poursuite d’AmySmith a abordé son plus grand film à ce jour, avec un casting de stars, sur un sujet qui a mis beaucoup de monde en colère : la religion. Le film qui en résulte, Dogmen’a pas été un énorme succès mais est resté un favori parmi les fans de Smith, et après des années de bureaucratie, Smith pourrait enfin être en mesure d’adopter à nouveau le film.

Tu vois, Dogme appartenait personnellement à Bob et Harvey Weinstein, ce dernier étant actuellement en prison pour viol. Cela a fait n’importe quel type de réédition ou de streaming de Dogme très difficile, mais dans une nouvelle interview avec Smith, le scénariste-réalisateur affirme qu’il pourrait y avoir de la lumière au bout du tunnel pour le film. Parler à Ce spectacle de hashtag (via /Film), Smith a révélé que les Weinstein avaient vendu le film et que ses nouveaux propriétaires souhaitaient le diffuser.

« Le film a été racheté à celui qui le possédait depuis des années et ainsi de suite », a déclaré Smith. « Nous avons rencontré l’entreprise qui l’a acheté il y a quelques mois. Ils m’ont dit : « Seriez-vous intéressé à le rééditer et à le faire tourner comme vous l’avez fait avec vos films ? » J’ai dit ‘100 pour cent, tu te moques de moi ? Tourner un film que je sais que les gens aiment, et qui est sentimental et nostalgique ? Nous allons nettoyer. À l’heure actuelle, 2024 marque cette année notre 25e anniversaire. C’est en novembre que nous sommes sortis. Je pense que le mouvement va se produire là-bas en 2025. Revenons à la vidéo personnelle, puis revenons au cinéma, et je vais le visiter.

Alors voilà. Même s’il sera difficile de faire quelque chose pour le 25e anniversaire, qui aura lieu en novembre, Smith envisage 2025 comme l’année où Dogme de retour en grand. Il pourrait même explorer quelques retombées, ce qu’il fait avec ses personnages depuis le début de sa carrière. « Peut-être, à ce stade, des suites, des versions télévisées, pour prolonger l’histoire. Quelque chose que nous n’aurions jamais pu faire auparavant », a déclaré Smith. « Tellement excitant, mec. Et tous ceux qui y ont travaillé sont toujours viables.

Sorti le 12 novembre 1999, Dogme suit deux anges déchus, interprétés par Ben Affleck et Matt Damon, qui trouvent une faille dans le catholicisme qui leur permet de retourner au paradis. Le problème est que s’ils font cela, ils prouveront que Dieu a tort et mettront ainsi fin à l’existence. C’est donc une course entre les forces du Ciel et de l’Enfer pour arrêter les anges. Outre les écrivains oscarisés de Chasse de bonne volontéChris Rock, Linda Fiorentino, George Carlin, Salma Hayek, Alan Rickman et d’autres étaient de la partie. Sans parler d’Alanis Morissette dans le rôle de Dieu. Le film était controversé pour plusieurs raisons, principalement en raison de sa rapidité, de sa liberté et de son humour avec la religion. Mais aujourd’hui, des décennies plus tard, il y a de l’eau sous les ponts. Smith est prêt à apporter Dogme retour sous les projecteurs.