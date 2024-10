Kevin Smith a de grands projets pour son film le plus controversé

Kevin Smith se trouve à un moment intéressant de sa carrière après une crise cardiaque. Il a revisité le passé avec des films comme « Jay and Silent Bob Reboot » et « Clerks III » tout en s’appuyant à nouveau sur les originaux avec son film le plus récent, « The 4:30 Movie », qui a ainsi reçu des critiques décentes. loin. Mais maintenant, il semble que Smith puisse se réapproprier une partie brillante (mais controversée) de son passé sous la forme de « Dogma » de 1999. Les droits du film ont été retirés à Harvey Weinstein, Smith révélant récemment que lui et le nouveau propriétaire avaient de grands projets à partir de l’année prochaine.

Dans une récente interview avec Ce spectacle de hashtagSmith faisait la promotion de « The 4:30 Movie », qui est désormais disponible en VOD. Cependant, le cinéaste a été interrogé sur le statut de « Dogma », car il est pratiquement indisponible depuis des années, à l’exception de quelques copies DVD d’occasion assez coûteuses. que l’on peut trouver sur Amazon. Eh bien, il s’avère que le film a un nouveau propriétaire et ils souhaitent le remettre en circulation, y compris une réédition en salles et une nouvelle sortie dans les médias nationaux. Voici ce que Smith avait à dire :