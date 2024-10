Kevin Smith a acheté un cinéma pour « Le film 4h30 »

Que pense Kevin Smith de recevoir ses meilleures critiques depuis des années pour « The 4:30 Movie », un film qu’il a tourné dans le cinéma de son enfance après l’avoir acheté en 2021 ?

« La leçon est de ne jamais faire un film avant d’avoir d’abord le lieu », a déclaré Smith en riant lors d’une récente conversation avec IndieWire. « Parce que, dans le cas des « Clerks », il y avait un lieu et c’est à partir de là que l’histoire est née. Et avec « The 4:30 Movie », c’est comme si j’avais un lieu et que l’histoire s’est développée à partir de là… Je ne peux pas foutre en l’air ces films, je suppose que c’est à cela que ça se résume.

Smith a grandi en regardant des films aux Atlantic Twin Cinemas à Atlantic Highlands, dans le New Jersey, qui ont ensuite été rebaptisés Atlantic Movie House. Et comme de nombreux théâtres indépendants en Amérique, la salle était déjà en difficulté avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe. Mais 2020 s’est avérée être un coup paralysant qui a menacé de mettre en faillite le théâtre où Smith a forgé son histoire d’amour avec le cinéma. Plutôt que de laisser cela se produire, le cinéphile le plus célèbre du New Jersey et certains de ses amis aux poches profondes se sont associés pour acheter et rénover le cinéma, le rouvrant sous sa propre marque Smodcastle Cinemas en 2022. Les motivations de Smith étaient avant tout altruistes… mais il réfléchissait déjà. à propos de l’utiliser comme lieu de tournage lorsqu’il a appuyé sur la gâchette de l’accord.

« Je ne suis pas idiot, nous sortions tout juste du Covid. Je savais que l’exploitation cinématographique n’était pas aussi forte qu’elle l’était. Mais c’était notre salle de cinéma, mec. C’est une salle de cinéma dans laquelle je me suis assis à côté de mon père, et il reste très peu d’endroits où mon père a habité. Il est mort depuis 22 ans », a-t-il déclaré. «En le gardant en vie, j’avais l’impression que, d’accord, personne au monde ne me reprocherait d’avoir tenté de sauver la salle de cinéma de mon enfance. Et j’ai des amis, faisons-le. Une partie de la raison, une partie de la décision, au fond de ma tête, je me disais : « Et si vous faites cela, vous disposez alors d’un emplacement libre pour tourner un film. » Ils sont donc main dans la main. Je ne pense pas que j’achèterais une salle de cinéma avec mes amis à moins de savoir que, du genre : « Oh, je peux aussi faire ce truc ici. »

Cette chose s’est avérée être « The 4:30 Movie », l’histoire semi-autobiographique de Smith sur le passage à l’âge adulte sur des adolescents des années 1980 qui passent une journée d’été cruciale à se faufiler entre les films dans leur cinéma local. Le film sert d’histoire d’origine à la décision de Smith de poursuivre une carrière dans le cinéma, donnant au célèbre auteur torride une chance de montrer son côté sincère avec une histoire qui partage plus d’ADN avec John Hughes que tout ce qui met en vedette Jay et Silent Bob.

«Dès que nous avons été enfermés, c’est à ce moment-là que j’ai commencé à parler à mes amis. Je me suis dit : « Je vais tourner un film ici » », a déclaré Smith. « Ils se demandent : « Qu’est-ce que c’est, comme « Commis ? » Comme « huissiers ? » Et je me suis dit « Non », parce que je n’ai jamais travaillé dans une salle de cinéma, et que faire un film sur ce sujet serait volé comme de la bravoure. Je ne joue pas avec ce genre de merde. Je ne plaisante pas avec ça. Mais j’ai été dans une salle de cinéma toute ma vie.

Au lieu de cela, Smith a décidé de faire un film sur son premier véritable amour : assister films.

«Quand j’étais enfant, nous avions l’habitude de payer pour un film, d’être déposés à midi, de passer toute la journée à sauter d’un film à l’autre jusqu’à ce que nos parents viennent nous chercher à minuit. J’ai dit : « C’est ce que je veux faire. Je peux faire un film sur le fait d’aller au cinéma. J’ai fait des films sur les gens qui font des films, maintenant je peux faire un film sur le fait d’aller au cinéma », a-t-il déclaré. « Nous avons tendance à raconter des histoires sur les choses qui nous passionnent, et aller au cinéma est l’une des seules choses pour lesquelles j’ai maintenu une passion toute ma vie. »

Maintenant que « Le film 4:30 » est disponible, le nouveau rôle de Smith en tant que propriétaire de cinéma lui donne tout le temps nécessaire pour réfléchir à sa passion de toujours. Les cinémas Smodcastle diffusent désormais des films tous les jours de la semaine, mais même une salle appartenant à des célébrités n’est pas à l’abri des défis auxquels sont confrontés les cinémas indépendants à travers l’Amérique.

« C’est… Qu’est-ce qu’on disait dans l’armée ? «C’est le travail le plus difficile que vous ayez jamais aimé», a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur sa vie en tant qu’exploitant de salle indépendant. « Ce n’est pas un travail. C’est un plaisir absolu.

Smith a expliqué que sa programmation vise à trouver un équilibre entre son propre travail – qui attire constamment le genre de foules locales qui peuvent maintenir un théâtre en activité – avec une programmation plus aventureuse que ses voisins ne pourraient autrement pas expérimenter.

« Ce week-end, nous venons de faire deux projections où j’étais en ville. Nous avons fait un « Film de 16 h 30 » à guichets fermés vendredi soir, et c’était génial. Ensuite, nous avons fait « Crazy House ». XYZ a apporté ce film de ces deux cinéastes [Steffen Haars and Flip van der Kuil] de Hollande », a-t-il déclaré. « Alors, quand nous avons acheté le théâtre, c’est ce dont je rêvais. J’adore montrer mes films, ne vous méprenez pas, c’est putain de cool et ainsi de suite. On peut toujours emballer une maison en le faisant avec mes affaires, mais être capable de prendre un film qui n’est jamais venu dans la putain de banlieue du New Jersey, et de le présenter, et d’amener les cinéastes et l’acteur aussi pour que les gens, les gens normaux, les gens peuvent s’asseoir là et interagir avec des cinéastes internationaux dans la banlieue du New Jersey… C’était le rêve.

Mais même si Smith éprouve l’enthousiasme de posséder son paradis d’enfance, ce n’est pas que du plaisir et des jeux. Il admet que, même s’il peut attirer les foules avec une programmation spécialisée, il est plus difficile de rivaliser avec les cinémas plus récents et plus luxueux pour les nouveautés.

« Quand il s’agit de nouveaux films, personne n’en a rien à foutre de notre salle de cinéma. Ils préfèrent descendre dans la rue jusqu’au Carmike qui a des sièges décontractés, un bar et des trucs comme ça », a-t-il déclaré. « Donc notre cinéma, même si nous pouvons projeter des films en première diffusion – ici, je vais vous donner un aperçu. « Beetlejuice 2 » est sorti. J’ai dit : « Comment avons-nous réussi avec Beetlejuice ? [The manager] dit : « Nous avons fait un excellent travail, mec. Vendredi, 50 billets vendus. C’est tous les théâtres. Nous avons cinq écrans. 50 billets vendus. Samedi, 113. Ce sont de bons chiffres pour nous pour un nouveau film. La plupart des autres salles de cinéma feraient faillite, et nous aussi, sans les autres choses que nous pourrions faire. Ainsi, quand il est faible, chaque mois, je peux venir faire un spectacle qui rapporte entre 20 et 30 000 dollars et qui permet de garder nos lumières allumées.

Une fois qu’il est devenu clair que le théâtre était confronté à des défis financiers uniques, Smith et ses partenaires ont décidé de le restructurer en une entité à but non lucratif, lui permettant de solliciter des dons auprès des cinéphiles qui n’ont pas le temps de se rendre au cinéma.

« Nous devions devenir une organisation à but non lucratif et non pas parce que si nous ne le faisions pas, nous fermerions nos portes », a-t-il déclaré. « Mais je me suis dit : ‘Écoutez, aucun d’entre nous ne gagnera jamais d’argent dans le secteur du cinéma, je suppose que nous sommes les seuls à échouer dans ce domaine, mais plutôt que de le laisser mourir parce que ce n’est pas un bon investissement commercial, nous pouvons devenir une organisation à but non lucratif, mec, et peut-être obtenir de l’aide du gouvernement, ou à tout le moins, les gens le sauront et feront un don.

Mais aucun des défis n’a suffi à faire regretter à Smith sa décision. Malgré tous ses succès, il reste le gamin du film « 4h30 » qui a trouvé les salles de cinéma si enchanteresses qu’il a décidé d’y consacrer toute sa vie. Selon lui, maintenir à flot une institution communautaire qui a changé sa vie est une récompense suffisante. L’emplacement gratuit n’était qu’un bonus supplémentaire.

« C’est la seule chose dont j’entends parler en ville par la plupart des gens lorsque je suis dans la rue. « Merci d’avoir sauvé la salle de cinéma. » Ils sont tous reconnaissants », a-t-il déclaré. « Certaines choses passent de côté quand la vie vous vie, mais aller au cinéma… Je ne vais plus à l’église, mais je vais quand même au cinéma. »

Une sortie de Saban Films, « The 4:30 Movie » est désormais projeté dans certaines salles.