Kevin Sinfield: Transporter Rob Burrow sur la ligne du marathon de Leeds «un moment spécial pour nous deux» | Actualités de la Ligue de Rugby

Kevin Sinfield a décrit le moment de franchir la ligne d’arrivée du marathon Rob Burrow Leeds avec l’ancien joueur professionnel de la ligue de rugby qui a reçu un diagnostic de maladie des motoneurones en 2019 comme « vraiment, vraiment spécial »

Kevin Sinfield met le partage en franchissant la ligne d’arrivée du marathon de Leeds avec l’ancien coéquipier Rob Burrow là-haut avec tout ce que le duo a réalisé ensemble en tant que joueurs.

La paire a joué à la fois dans le club de la ligue de rugby et sur la scène internationale au cours de leur carrière de joueur, notamment en tant que piliers de l’équipe conquérante de Leeds Rhinos, qui est entrée dans l’histoire du sport sous le nom de « Golden Generation » du club.

Le diagnostic de Burrow avec la maladie du motoneurone en décembre 2019 a ensuite conduit Sinfield à se lancer dans une série de défis de course caritatifs épiques pour aider son ami et d’autres personnes atteintes de la maladie, qui à ce jour ont recueilli plus de 2,7 millions de livres sterling pour les causes MND.

Sinfield a couru aux côtés de Burrow dans son fauteuil roulant lors du récent marathon de Leeds et l’a porté à travers la ligne d’arrivée afin que les deux puissent partager ce moment ensemble, et l’homme de 42 ans a révélé ce que cela signifiait pour les deux hommes.

« Nous avons tous les deux eu de la chance d’avoir joué dans une équipe très spéciale qui a pu partager des moments de soulèvement de trophées et des moments vraiment difficiles aussi, mais cela se classerait parmi eux tous », a déclaré Sinfield, s’exprimant lors du lancement. de son autobiographie Le mille supplémentairedit Sky Sports Nouvelles.

« Avoir 12 500 personnes courir à nos côtés pour partager ce dont il s’agissait, c’est-à-dire courir pour un pote avec un pote, et pour Rob de pouvoir participer pleinement, c’était incroyable.

« Le plan était de finir bras dessus bras dessous et malheureusement avec la santé de Rob et son incapacité à supporter son propre poids corporel, et le fait d’être dans cette chaise pendant plus de quatre heures a pris la chaleur signifiait que nous devions ajuster légèrement le plan.

C’était juste un moment vraiment spécial pour nous deux et c’est un moment dont nous nous souviendrons pour toujours. Kevin Sinfield sur le transport de Rob Burrow à travers la ligne d’arrivée

« Mais c’était juste un moment vraiment spécial pour nous deux et c’est un moment dont nous nous souviendrons pour toujours. »

Sinfield, qui a fait plus de 500 apparitions pour Leeds et faisait partie de sept équipes vainqueurs du titre de la Super League des Rhinos, et nombre de ses anciens coéquipiers n’ont pas tardé à se rassembler autour de Burrow lorsque son diagnostic de MND a été annoncé pour la première fois.

La pandémie de Covid-19 a retardé les ambitions de collecte de fonds de l’ancien capitaine des Rhinos, mais en décembre 2020, il a couru sept marathons en sept jours, suivis d’une course de Leicester à Leeds en octobre 2021, puis de sept ultramarathons en sept jours l’année dernière qui se sont conclus sur le Old Trafford lancer à la mi-temps lors de la finale de la Coupe du monde de rugby à XIII.

« Quand quelque chose comme ça arrive à un ami, vous voulez aider, et je dois dire qu’un certain nombre de membres de cette équipe sont allés au-delà des tentatives de collecte de fonds dans la façon dont nous nous sommes réunis et nous nous sommes soutenus », a déclaré Sinfield.

Sinfield et Burrow ont remporté de nombreux honneurs en tant que coéquipiers de Leeds

« Tout le voyage a été incroyable et ce qui s’est passé il y a un peu plus de neuf jours à Leeds avec le marathon était incroyable.

« Pour moi, passer autant de temps avec Rob dans un événement où c’était difficile pour nous tous et obtenir ce moment à la fin qui pour nous symbolisait l’amour, l’amitié et l’attention portée à votre compagnon était incroyable avec le soutien de tant de personnes d’autres qui ont travaillé si dur pour se rendre à cette ligne de départ et ont également franchi la ligne d’arrivée. »

Les efforts de Sinfield pour aider Burrow et la communauté MND sont venus bien qu’il admette qu’il n’aime pas courir, et il n’avait pas non plus l’intention d’écrire une autobiographie auparavant.

Mais les encouragements de Burrow à partager l’histoire du voyage qu’ils ont fait l’ont amené à accepter l’offre de le faire.

Les enfants de Rob Burrow ont sorti le ballon du match avant le test de mi-saison de la ligue anglaise de rugby contre la France Les enfants de Rob Burrow ont sorti le ballon du match avant le test de mi-saison de la ligue anglaise de rugby contre la France

« Je n’ai jamais voulu écrire un livre », a déclaré Sinfield. « Je n’aime pas particulièrement courir non plus, mais c’est l’influence que Rob a eue sur moi.

« La raison est fondamentalement que je suis une personne assez privée, mais je ne voulais pas non plus juste un autre livre de sport qui était très » identique « à tout le reste.

« Ce qui s’est passé au cours des trois dernières années avec Rob, en particulier une conversation avec Rob il y a 18 mois où il m’a dit que je devais le faire et l’histoire, ça a été tout un voyage.

« Bien que vous vous ouvriez et mettiez votre vie dans un livre, c’est quelque chose que j’ai aimé faire et le grand message tout au long du livre concerne l’amitié, l’amour et le fait de prendre soin les uns des autres, et j’espère que cela passera. »

L’Angleterre peut « faire quelque chose de spécial » à la Coupe du monde

L'entraîneur de la défense de l'Angleterre de rugby à XV, Kevin Sinfield, a déclaré que l'équipe avait les capacités de « ébouriffer quelques plumes » lors de la Coupe du monde de rugby de cette année. L'entraîneur de la défense de l'Angleterre de rugby à XV, Kevin Sinfield, a déclaré que l'équipe avait les capacités de « ébouriffer quelques plumes » lors de la Coupe du monde de rugby de cette année.

En dehors de ses activités de collecte de fonds, Sinfield aide l’équipe anglaise de rugby à XV à se préparer pour la Coupe du monde de rugby de cette année dans son rôle d’entraîneur de la défense.

L’ancien international de la ligue de rugby de Grande-Bretagne et d’Angleterre a suivi Steve Borthwick dans la formation de l’équipe nationale lorsque l’entraîneur-chef des Leicester Tigers a été recruté pour remplacer Eddie Jones avant les Six Nations de cette année.

Une campagne décevante a vu l’Angleterre terminer quatrième, mais Sinfield est convaincu que les finalistes de 2019 peuvent surprendre quelques personnes en France, où ils affronteront l’Argentine, le Japon, les Samoa et les premiers qualifiés du Chili dans la poule D.

« Nous avons évidemment appris quelques leçons des Six Nations et trouvé beaucoup de réponses », a déclaré Sinfield.

Sinfield travaille maintenant dans l’union de rugby en tant qu’entraîneur de la défense de l’Angleterre

« Je pense que nous avons certainement une équipe capable d’ébouriffer quelques plumes et de faire quelque chose de spécial, mais nous devons faire beaucoup de travail et beaucoup de travail acharné avant cela.

« La seule chose qui m’a vraiment plu, c’est à quel point les joueurs veulent représenter le maillot blanc, leur pays, leurs familles et leurs amis, et tout le monde à travers l’Angleterre.

« Quand vous avez une telle force et un tel esprit dans le groupe, cela augure bien de ce que nous sommes capables de faire, et j’ai vraiment hâte au reste de l’année. »

Le camp d’entraînement de l’Angleterre avant la Coupe du monde commence le mois prochain, suivi des matchs de pré-tournoi à Twickenham contre le Pays de Galles le 12 août et les Fidji le 26 août.