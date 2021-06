Kevin Sinfield réagit à son OBE pour la collecte de fonds caritatif en disant qu’il aidait juste un compagnon | Nouvelles de la ligue de rugby

Kevin Sinfield (à gauche) embrasse l’ancien coéquipier des Leeds Rhinos Rob Burrow

Kevin Sinfield insiste sur le fait que son OBE pour la collecte de fonds sur les maladies des motoneurones est un prix d’équipe, déclarant: « En fin de compte, nous essayions tous d’aider un partenaire. »

L’ami de Sinfield et ancien coéquipier des Leeds Rhinos, Rob Burrow, a reçu un diagnostic de maladie dégénérative limitant l’espérance de vie en décembre 2019.

Sinfield, 40 ans, a entrepris en décembre dernier de courir sept marathons en sept jours au milieu de la pandémie de coronavirus. Le défi « 7 sur 7 » – qui faisait référence à l’ancien numéro de maillot de Burrow à Leeds – espérait initialement collecter 77 777 £, mais a finalement généré un incroyable 2,2 millions de livres sterling.

D’autres fonds ont été collectés par ceux qui ont inspiré Sinfield, tandis que l’organisme de bienfaisance pour la recherche médicale LifeArc a accepté le mois dernier d’égaler les 500 000 £ de l’argent collecté par Sinfield qui avaient été réservés à la recherche.

Sinfield, qui a parlé de faire une promenade sur une « distance folle » plus tard cette année pour collecter encore plus d’argent, a déclaré: « (L’OBE) est pour toutes ces personnes qui se sont donné un peu d’elles-mêmes pour aider Rob et faire son voyage un peu plus facile.

« Je n’ai pas du tout l’impression que cela me concerne, car ce n’est pas le cas. C’est à propos de tous ceux qui ont joué un petit rôle.

« Je me sens un peu égoïste à l’arrière du 7 sur 7, parce que je n’aurais jamais pensé que cela me donnerait cette satisfaction de soi et cette lueur chaleureuse que j’ai. En fin de compte, nous essayons tous d’aider un partenaire, mais le soutien était immense.

« L’argent que nous avons pu générer et avoir notre mot à dire sur la façon dont cela a été dépensé a été merveilleux. C’est certainement la plus grande chose à laquelle j’ai participé. »

Sinfield, qui a reçu un MBE en 2014, a reçu l’OBE pour ses efforts caritatifs mais aussi pour marquer une incroyable carrière dans le sport qui lui a valu le surnom de « Sir Kev ».

Il a remporté sept titres de Super League et deux Challenge Cups avec les Rhinos au cours de ses jours de joueur, et a été le directeur du rugby du club au cours des trois dernières années.

Lorsqu’on lui a demandé quand il avait appris qu’il obtenait un OBE, il a déclaré: « Je l’ai découvert il y a quelques semaines. C’était un e-mail cette fois – je pensais que c’était un peu une blague.

« Mais c’est vraiment sympa et c’est un grand honneur pour tous ceux qui ont participé à une collecte de fonds pour l’association MND au cours des 18 derniers mois. »