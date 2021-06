Kevin Sinfield : le directeur du rugby va quitter Leeds Rhinos en fin de saison | Nouvelles de la ligue de rugby

Kevin Sinfield a mené les Leeds Rhinos à sept victoires en Grande Finale et à deux victoires en Challenge Cup au cours d’une carrière de 18 ans

Le directeur du rugby de Leeds, Kevin Sinfield, a annoncé qu’il quitterait le club de Super League à la fin de la saison.

L’ancien capitaine de Leeds et de l’Angleterre, âgé de 40 ans, devrait changer de code en rejoignant la nouvelle équipe d’entraîneurs de Steve Borthwick au club Gallagher Premiership Leicester Tigers.

Sinfield a été le plus grand capitaine des Rhinos dans l’histoire du club, les menant à sept victoires en Grande Finale et deux succès en Challenge Cup au cours d’une carrière de 18 ans, mais a passé les trois dernières années dans un rôle administratif et affirme que le moment est venu pour un nouveau défi.

Sinfield, qui a reçu un OBE dans le cadre du Queen’s Birthday Honors pour la collecte de fonds et les services rendus à la ligue de rugby, a déclaré: « Cela a été l’une des décisions les plus difficiles de ma carrière.

« Ce fut un privilège de revenir au club et de nous aider à aller de l’avant.

« Quand je suis revenu, j’ai toujours dit que je reverrais mon rôle après trois ans et que la raison de mon retour était d’aider le club.

« Les 18 derniers mois ont été un énorme défi et le rôle a considérablement changé par rapport au travail que j’ai commencé à exercer. Ma position est maintenant plus éloignée de la performance que je ne l’aurais jamais imaginé.

Sinfield (à gauche) a reçu un OBE dans le Queen’s Birthday Honours pour la collecte de fonds et les services rendus à la ligue de rugby

« J’aime le club et les gens avec qui je travaille, mais je pense que le moment est venu de relever un nouveau défi.

« En plus du changement de rôle, j’ai changé au cours de mes expériences au cours des 18 derniers mois à la fois au club et à travers mes activités de collecte de fonds. »

Sinfield, qui a supervisé le triomphe final de la Challenge Cup de Leeds à Wembley en octobre dernier, a ajouté: « Je suis fier de notre bilan au cours des trois dernières années, car nous avons redécouvert l’esprit des Rhinos au sein de ce groupe avec une équipe de jeunes, talentueux et locaux. acteurs sécurisés par des contrats à long terme pour les fondations d’une nouvelle ère de succès dans les années à venir.

« La Rugby League est au cœur de ma vie depuis que j’ai sept ans et je me considérerai toujours comme faisant partie de la famille Rugby League.

« Je ne quitte pas le sport, je fais juste un travail différent et je continuerai à aider le sport partout où je le peux. »

Originaire d’Oldham, Sinfield a passé toute sa carrière de joueur aux Rhinos, qui a duré une période dorée dans l’histoire du club depuis ses débuts en 1997 jusqu’à son dernier match lors de la Grande Finale en 2015.

En plus d’être le meilleur marqueur de points de Leeds, il est le meilleur marqueur de Super League et le troisième meilleur marqueur de points de l’histoire de la ligue de rugby britannique. Il a également remporté 14 sélections pour la Grande-Bretagne et 26 autres pour l’Angleterre.

1:20 Barrie McDermott dit qu’il n’est pas surpris de voir Sinfield lié à un rôle dans l’union de rugby, mais espère que les responsables de la ligue de rugby feront tout ce qui est en leur pouvoir pour le garder dans le match Barrie McDermott dit qu’il n’est pas surpris de voir Sinfield lié à un rôle dans l’union de rugby, mais espère que les responsables de la ligue de rugby feront tout ce qui est en leur pouvoir pour le garder dans le match

Après avoir joué son dernier match pour Leeds en 2015, il a fait un bref passage dans l’union de rugby en tant que joueur avec le club frère des Rhinos Yorkshire Carnegie, avant d’être recruté par la Rugby Football League pour être son directeur de rugby et est retourné à Headingley dans un capacité en 2018.

Sinfield devrait devenir l’entraîneur de la défense de Leicester, un rôle actuellement occupé par Mike Ford, qui devrait rejoindre une sorte d’exode de Welford Road alors que Borthwick remodèle le club.

Le directeur général de Leeds, Gary Hetherington, a déclaré : « Comme tous les fans de Rhinos, je suis extrêmement déçu de la décision de Kevin.

« Nous avons toujours espéré qu’il profiterait d’une longue carrière avec nous. Je suis d’accord que le rôle du directeur du rugby a changé et nous avons discuté d’autres rôles au club, mais ce n’est pas le cas.

« Je comprends et j’apprécie les raisons pour lesquelles Kevin est parti pour un nouveau défi différent.

« Au nom de tout le monde au club, je tiens à remercier Kevin pour le travail fantastique qu’il a accompli au cours des trois dernières années, en particulier les défis sans précédent au cours des 18 derniers mois. Sans aucun doute, lorsqu’il quittera le club, il partira dans une bien meilleure position qu’à son retour. »