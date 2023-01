Kevin Sinfield: Je n’ai jamais voulu entraîner, Rob Burrow est la raison pour laquelle je suis ici | Table rase pour les joueurs anglais sous Steve Borthwick | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le nouvel entraîneur de la défense de l’Angleterre, Kevin Sinfield, a déclaré que Steve Borthwick ferait un “travail formidable” et a révélé son parcours d’entraîneur de rugby à XV.

Le nouvel entraîneur de la défense de l’Angleterre, Kevin Sinfield, a déclaré que Steve Borthwick ferait un “travail formidable” et a révélé son parcours d’entraîneur de rugby à XV.

L’entraîneur de la défense de la Nouvelle-Angleterre, Kevin Sinfield, a révélé à Sports du ciel sa relation avec Rob Burrow est à l’origine de son passage à l’entraînement de rugby à XV, ajoutant que tous les joueurs anglais ont une table rase sous Steve Borthwick.

Après avoir rejoint l’équipe d’entraîneurs d’Angleterre il y a quinze jours aux côtés du nouvel entraîneur-chef Borthwick – avec qui il a aidé à guider Leicester vers le titre de Premiership de l’année dernière – Sinfield s’est assis avec Sports du ciel pour discuter de sa relation avec Borthwick, et comment il s’est retrouvé entraîneur en union.

Légende des Leeds Rhinos, Sinfield a joué 521 fois pour le club de la ligue de rugby entre 1997 et 2015 et a remporté sept titres de Super League. Il admet qu’il n’a jamais voulu être entraîneur après avoir joué, mais voir comment son ami et ancien coéquipier Rob Burrow a réagi depuis qu’il a reçu un diagnostic de maladie du motoneurone à l’âge de 37 ans a changé son état d’esprit.

“Probablement la chose la plus importante à comprendre en ce qui concerne la façon dont je me suis retrouvé ici [in the England set-up], mais comment je me suis retrouvé à Leicester en premier, c’est que j’ai été inspiré par Rob Burrow et le voyage que Rob a fait. Et j’ai réalisé que je voulais prendre des risques”, a déclaré Sinfield.

“J’ai senti qu’il était important que je continue à relever des défis. Pour réaliser que vous n’êtes pas là depuis longtemps, et en tirer le meilleur parti, et le maximum de la vie.

L’entraîneur-chef de la Nouvelle-Angleterre, Steve Borthwick, et Sinfield ont mené Leicester au titre de Premiership la saison dernière

“C’est comme ça que je suis arrivé à la conclusion qu’il était temps d’essayer quelque chose de différent. Le destin ou les choses qui se passaient pour une raison, j’ai alors reçu un appel téléphonique à l’improviste et je me suis retrouvé assis devant Steve. [Borthwick] quelques semaines plus tard.

“Ça a été 15/16 mois incroyables, j’ai adoré mon séjour à Leicester, j’ai de si beaux souvenirs d’un très court laps de temps, mais maintenant avoir l’opportunité de travailler pour l’Angleterre et la qualité des joueurs que nous avons est impressionnant.

“Je n’ai jamais voulu être entraîneur. Quand j’ai fini de jouer, je me suis dit : ‘Ce n’est pas pour moi.’ Je suis allé faire une maîtrise en commerce du sport et j’ai pensé que l’aspect administratif du sport était mon avenir.

“Ce qui est arrivé à Rob est arrivé, et je pensais que je n’appréciais pas mon rôle et essayons d’avoir un avant-goût du coaching professionnel.

Sinfield dit qu’il “n’a jamais voulu entraîner”, mais s’est engagé à relever de nouveaux défis et à prendre de nouveaux risques lorsque son ami et ancien coéquipier Rob Burrow a reçu un diagnostic de MND à l’âge de 37 ans.

“Leicester m’a laissé le temps de faire des erreurs et de me tromper, et ils n’ont pas ri. Ils m’ont soutenu et aidé. C’était merveilleux. Beaucoup de travail acharné, regarder des matchs, apprendre et comprendre, mais j’ai adoré mon temps.

“Aider les gens me donne mon épanouissement maintenant. Voir la joie et l’amélioration des joueurs est quelque chose dont je profite beaucoup.

Le travail caritatif de Sinfield pour son grand ami et ancien coéquipier Burrow a été salué comme une source d’inspiration

“J’ai toujours été un [union] ventilateur. Je me souviens d’avoir regardé les Six Nations, et les Cinq Nations telles qu’elles étaient.

“En raison de la tradition et des différences, les gens ont aimé percevoir qu’il y avait une certaine animosité entre les codes. Il n’y en a jamais eu du point de vue des joueurs. Il y a toujours eu de l’admiration et du respect.

“Avoir maintenant l’opportunité de travailler dans un Six Nations, qui arrive très, très, très bientôt, est incroyable. Si vous m’aviez demandé il y a 16 mois si je pensais que je serais assis ici à parler de rugby anglais, le la réponse serait non.

“La vie et le sport vous réservent des rebondissements différents. J’ai hâte de commencer.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Borthwick, discute avec Sky Sports de l’importance de faire en sorte que chaque minute compte dans son nouveau rôle L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Borthwick, discute avec Sky Sports de l’importance de faire en sorte que chaque minute compte dans son nouveau rôle

« Borthwick se soucie des gens. Il fera un travail formidable’

Borthwick assume le rôle d’entraîneur-chef de l’Angleterre après avoir transformé les Tigers d’une équipe qui aurait été reléguée en 2020 sans la déduction de points imposée par les Saracens et la relégation pour violation du plafond salarial, aux champions du rugby national anglais deux ans plus tard.

S’exprimant après deux jours d’entraînement et de planification avec les joueurs anglais à Gloucester, Sinfield a félicité l’entraîneur-chef et a déclaré que l’avenir était prometteur sous Borthwick.

Le duo dirigera l’Angleterre lors de leur match d’ouverture des Six Nations 2023 contre l’Écosse à Twickenham le samedi 4 février – un peu plus de six semaines après leur nomination.

“Je pense que la beauté de Steve en tant qu’entraîneur-chef est que chaque joueur éligible sera pris en compte. Il y a une faim incroyable de porter ce maillot blanc.

“[I’m] ravi. Je pense que Steve fera un travail absolument merveilleux. J’ai adoré travailler avec lui ces 15/16 derniers mois.

Sinfield a fait l’éloge de Borthwick, expliquant à quel point ce dernier se soucie des gens

“Ce qui est vraiment évident, c’est à quel point il se soucie des gens. À quel point il veut créer un environnement où les gens peuvent s’améliorer et vouloir s’améliorer, et c’est probablement ce que les gens ne voient pas : à quel point il se soucie.

“Je vais donner un exemple. Le récent défi que j’ai relevé en novembre, j’ai reçu un texto de Steve tous les soirs. Il se souciait vraiment de ce que nous faisions et se souciait de moi.

“Venir travailler avec un gars comme ça, et vous savez qu’il a aussi tous les autres éléments en ce sens qu’il est si minutieux, travailleur et passionné, et qu’il se bat tellement sur la façon dont il aborde les choses. Vous comprenez qu’il a ce côté plus doux ainsi que.

“Venir représenter mon pays, ce que j’ai pu faire dans la ligue de rugby, et comprendre l’énormité de porter ce badge.

“Je suis ravi, et les deux derniers jours ont été formidables car j’ai pu commencer à nouer des amitiés et des liens avec les joueurs et notre équipe de direction.

Sinfield dit que tous les “joueurs anglais éligibles” auront une table rase sous Borthwick

“Je dirais aussi que c’est une année très importante pour le rugby anglais, et il y a beaucoup de choses à exciter, mais voir la qualité du joueur qui a été assis devant nous ces deux derniers jours, c’est fantastique pour rugby anglais.

“Ce qui est vraiment important, c’est que nous ne soyons pas surpris à regarder derrière nous.

“Steve a dit que nous ne regarderions pas dans le rétroviseur. Et nous ne le ferons pas. Nous avançons. Nous sommes très alignés et savons où nous voulons emmener l’équipe.

“Se battre et se soucier des gens, j’aimerais penser que cela représentera notre équipe pour aller de l’avant. Comment ne pourriez-vous pas être excité ou passionné par ce à quoi 2023 pourrait ressembler, à commencer par ce premier match contre l’Écosse.”