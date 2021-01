La star de Liberty X, Kevin Simm, a appelé à réduire la stigmatisation entourant la perte de cheveux après sa propre greffe de cheveux.

Le chanteur, 40 ans, a subi une greffe de cheveux en 2018 après des années aux prises avec des insécurités.

Tel que rapporté par Manchester Evening News, Kevin a déclaré: «Il y a une vraie stigmatisation autour de la perte de cheveux et d’autres hommes en particulier s’en moquent.

«Les femmes ne semblent pas gênées mais autour des hommes, c’est un problème.

Il a noté: « Il faut que ce soit moins une stigmatisation. »

Le chanteur a également parlé de sa longue carrière dans le chant depuis sa sortie de l’école, ayant été à Liberty X de 2001 à 2007 et de 2012 à 2014, et comment cela a affecté son attention particulière à son apparence.







Kevin a ajouté: « Vous êtes constamment conscient de devenir chauve et cela ajoute vraiment un stress supplémentaire à vos hauts et vos bas personnels. »

Alors que l’anxiété entourant sa perte de cheveux continuait, il a finalement décidé de recevoir une greffe de cheveux en 2018.

Il a recommandé le processus, ajoutant: « Vous passez par la phase de guérison et vous n’avez pas fière allure pendant quelques jours après, mais il a été assez rapide sur combien cela change. »

Dans l’ensemble, Kevin a conclu que c’était une «expérience assez étrange».







La recherche de Juvida note que plus des trois quarts (77%) des hommes affirment que la perte de cheveux a mis leur confiance en eux, tandis que plus de la moitié (52%) pensent que cela les a rendus moins attrayants.

Pendant ce temps, ses retrouvailles avec Liberty X ont pris fin en 2015, Kevin a auditionné pour The Voice UK en 2016 et a ensuite été encadré par le leader des Kaiser Chiefs, Ricky Wilson, après avoir initialement choisi d’être encadré par Paloma Faith.

Kevin a remporté la série 2016 de The Voice UK et a sorti un single, All You Good Friends.







Il a brièvement retrouvé Liberty X pour la Gay Pride de Birmingham la même année.

Kevin est devenu le chanteur principal du groupe Wet Wet Wet en 2018, en remplacement de Marti Pellow.

Le premier album du groupe avec la voix de Kevin, intitulé The Journey, sortira en 2021.

