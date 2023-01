Kevin Schade: Brentford signe l’attaquant de Fribourg en prêt jusqu’au transfert estival permanent record du club | Nouvelles du football

Brentford a signé l’attaquant de Fribourg Kevin Schade pour un premier contrat de prêt jusqu’à la fin de la saison avant un transfert permanent record du club cet été.

Les Bees – qui ont battu Liverpool lundi pour se classer neuvième en Premier League – s’attendent à ce que l’Allemand signe un contrat de cinq ans à la fin de la saison dans un accord d’une valeur d’environ 20 millions de livres sterling si les incitations liées aux performances sont respectées.

Le joueur de 21 ans a aidé Fribourg à terminer sixième de la Bundesliga la saison dernière et a marqué deux fois dans la campagne en cours.

La signature de Schade intervient dans un avenir incertain à court terme autour de l’attaquant vedette Ivan Toney, qui a été accusé par la FA de 262 infractions aux règles de paris.

“Je pense que Kevin est une signature typique de Brentford. C’est un jeune talent prometteur dans lequel nous voyons un gros potentiel”, a déclaré l’entraîneur-chef de Brentford, Thomas Frank, sur le site Web du club.

“Nous le suivons depuis un moment et nous pensons qu’il conviendra à notre style de jeu.

“Il peut jouer n’importe où sur nos trois premières positions. Il pourrait jouer pour nous sur l’aile ou en tant qu’attaquant central.

“Il a un bon rythme et est très prometteur dans sa façon de courir derrière la défense. Il est très bon dans les airs, dans les deux cases, et peut se développer encore plus pour être une véritable menace en tant qu’option offensive avec sa tête.

“Nous aimons la façon dont il presse lorsque l’équipe n’a pas le ballon. Il est prêt à travailler très dur pour son équipe.

“Nous le voyons comme un joueur qui pourrait avoir un grand potentiel pour être un bon buteur et c’est formidable de l’avoir à Brentford. Notre équipe d’entraîneurs a hâte de travailler avec lui.”

Schade a posté un message sur le Twitter des Bees, disant: “Je suis très heureux de m’inscrire à Brentford et j’ai hâte de vous voir dans le stade.”

Le directeur du football de Brentford, Phil Giles, a déclaré sur le site Web du club: “Kevin est un joueur que nous voulions signer l’été dernier, mais malheureusement, une combinaison de facteurs, dont le fait qu’il était blessé en septembre, a rendu cela impossible.

“Nous sommes donc ravis d’avoir enfin obtenu le transfert au début de cette fenêtre de transfert. Il se joint initialement à un accord de prêt, mais nous avons convenu au préalable avec Fribourg et Kevin d’un ensemble de circonstances qui le verront rejoindre définitivement cet été.

“Je suis convaincu que Kevin sera avec nous à long terme et j’ai hâte de travailler avec lui pendant les cinq prochaines années et demie.”