Kevin Rudd montre Pride alors que des nuages ​​​​sombres ombragent les célébrations de l’arc-en-ciel

« Le vitriol homophobe et transphobe répandu en ligne s’est répandu dans la vie réelle, alors que des groupes haineux armés intimident les gens lors des marches de la fierté et traînent les spectacles, et menacent les cabinets de médecins et les hôpitaux pour enfants qui offrent des soins à la communauté LGBTQI+. Nos cœurs sont lourds de chagrin pour les êtres chers que nous avons perdus à cause de la violence anti-LGBTQI+. » Chargement C’était un message de désespoir d’un président qui, il y a quelques mois à peine, se tenait sur la pelouse sud de la Maison Blanche pour signer la loi sur le respect du mariage, garantissant que les couples homosexuels et interraciaux en Amérique avaient les mêmes protections juridiques que les autres les couples mariés. Cependant, la lutte pour l’égalité du mariage ayant été menée et gagnée, les questions transgenres sont devenues la force galvanisante de certains politiciens conservateurs, parents et extrémistes de droite qui semblent déterminés à faire reculer les avancées réalisées. Certains sont allés jusqu’à appeler à l’éradication totale de la communauté trans. « Il ne peut y avoir de voie médiane », a déclaré le commentateur conservateur Michael Knowles lors de la Conférence d’action politique conservatrice en mars, un événement au cours duquel Donald Trump était l’orateur principal. « Le transgenre doit être entièrement éradiqué de la vie publique. »

Les dernières semaines fournissent également un récit édifiant. Le mois de la fierté a longtemps donné aux entreprises la possibilité de puiser dans le pouvoir d’achat du soi-disant « dollar rose », bien qu’avec une certaine opposition, y compris au sein de la communauté LGBTQ elle-même. Marchandise du mois de la fierté chez Target. Le détaillant retire certains articles de la vente. Crédit: PA Cependant, le cri de ralliement « Go Woke, Go Broke » de la droite politique s’est accéléré le mois dernier, lorsque Target a dû retirer un certain nombre d’articles de sa « Pride Collection » des étagères suite aux menaces des visiteurs des magasins à travers le pays, et la sécurité préoccupations parmi le personnel. Les articles qui ont déclenché la colère de certains clients comprenaient un maillot de bain une pièce «tuck-friendly» – un maillot de bain qui a un matériau supplémentaire pour la zone de l’entrejambe, permettant aux femmes trans qui n’ont pas subi de chirurgie d’affirmation de genre de dissimuler les organes génitaux. Peu importait que le maillot de bain soit disponible uniquement en taille adulte ; les utilisateurs des médias sociaux ont affirmé qu’il était vendu à des enfants ou qu’il était de taille enfant. Bientôt, le mal était fait. Les actions de Target ont perdu 13,8 milliards de dollars en deux semaines et les actions de la chaîne ont chuté pendant huit sessions consécutives – la plus longue séquence de pertes de la société depuis novembre 2018.

« L’objectif est de rendre la » fierté « toxique pour les marques », a déclaré le commentateur de droite Matt Walsh. Twitter. « S’ils décident de nous jeter ces ordures au visage, ils doivent savoir qu’ils en paieront le prix. Cela ne vaudra pas ce qu’ils pensent gagner. Target n’était que la dernière d’une série d’entreprises à ressentir un contrecoup pour la promotion de la communauté LGBTQ avant les festivités de ce mois-ci. La semaine dernière, les Dodgers de Los Angeles ont été intimidés pour désinviter un groupe caritatif de dragsters, les Sisters of Perpetual Indulgence, lors d’une cérémonie de remise des prix du mois de la fierté. Les membres du Congrès avaient également appelé en vain au boycott du détaillant de plein air North Face après qu’il ait présenté une drag queen dans sa campagne « Summer of Pride », qui fait la promotion d’événements en plein air se déroulant à travers les États-Unis. Kid Rock, en performance, a adopté une position agressive contre le marketing inclusif. Crédit: MCT Ensuite, il y a eu Bud Lite, dont la société mère Anheuser-Busch InBev a perdu 27 milliards de dollars de valeur marchande à la suite de son partenariat malheureux avec la star transgenre de Tik-Tok, Dylan Mulvaney. Le musicien country épris de MAGA, Kid Rock, a été particulièrement lésé, publiant une vidéo violente de lui-même utilisant une mitrailleuse pour détruire des caisses de bière, avant de déclarer : « F— Bud Light et f— Anheuser-Busch ! Passez une excellente journée.

Sarah Kate Ellis, présidente de GLAAD, la plus grande organisation de défense des médias LGBTQ au monde, a déclaré que de nombreuses entreprises américaines cherchaient à donner à la communauté gay une plus grande visibilité depuis des décennies. En tant que telles, a-t-elle déclaré, les entreprises ne devraient pas succomber à l’intimidation d’un « petit groupe d’extrémistes ». Chargement Néanmoins, la réaction contre Target et son personnel « devrait être un signal d’alarme pour les consommateurs » et était « un rappel que les personnes, les lieux et les événements LGBTQ sont attaqués avec des menaces et de la violence comme jamais auparavant ». À moins de 18 mois des prochaines élections, beaucoup se préparent maintenant à ce que les choses deviennent plus laides – et pas seulement en termes de refoulement des entreprises. Selon la Human Rights Campaign, qui est la plus grande organisation de défense des droits civiques LGBTQ, plus de 520 projets de loi anti-LGBTQ ont été déposés cette année seulement – ​​des tentatives de bloquer la participation trans dans les sports à empêcher les gens d’utiliser les toilettes publiques conformément à leur identité de genre. . Parmi ces projets de loi, 74 ont été promulgués.

Parmi les derniers en date figure un projet de loi signé par la Floride il y a quelques semaines par le gouverneur Ron DeSantis, le plus grand rival de Trump pour l’investiture présidentielle républicaine, qui interdit les soins affirmant le genre pour les mineurs. Notamment, le couple a passé la semaine dernière à se battre dans l’État de vote anticipé de l’Iowa dans le but de séduire les électeurs évangéliques. « C’est un peu triste que nous ayons même certaines de ces discussions », a déclaré DeSantis en signant le projet de loi lors d’une assemblée chrétienne floridienne le mois dernier, debout derrière un pupitre avec une pancarte indiquant « Let Kids Be Kids ». Principales personnalités républicaines : le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ancien président américain Donald Trump. Crédit: PA Le projet de loi de DeSantis est l’un des nombreux qui ont été présentés par les républicains pour réduire l’accès des jeunes transgenres à ce que les défenseurs décrivent comme des soins de santé « adaptés à l’âge et médicalement nécessaires ». Un tel traitement, qui est fourni aux États-Unis depuis plus d’une décennie, implique généralement des bloqueurs d’hormones pour traiter la dysphorie de genre, la chirurgie étant généralement réservée aux personnes de 18 ans ou plus. En effet, la Human Rights Campaign affirme qu’elle suit désormais plus de 125 interdictions de soins affirmant le genre. Il existe également plus de 100 projets de loi anti-LGBTQ+ sur la censure des programmes, inspirés en partie par les lois dites « Ne dites pas gay » de DeSantis, interdisant l’enseignement en classe sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre de la maternelle à la troisième année en Floride. Le groupe suit également 45 projets de loi visant à restreindre les performances de traînée, suivant les traces des restrictions du Tennessee plus tôt cette année.