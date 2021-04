1:01



Le cycliste du Tour de France Kevin Reza explique pourquoi les sanctions pour racisme doivent être beaucoup plus sévères

L’expression faciale de Kevin Reza reste sérieuse alors qu’il décrit sa liberté retrouvée dans le débat sur les inégalités raciales dans le cyclisme et la société en général. « Ce n’est pas quelque chose qui me pèse aujourd’hui. »

Au milieu de la réponse sourde du cyclisme au mouvement Black Lives Matter l’année dernière, à la suite de la mort de George Floyd, une voix dans le sport a émergé haut et fort lors du Tour de France réorganisé.

Reza, le seul coureur noir du peloton de 176 hommes qui a débuté la course en septembre, a appelé à une plus grande solidarité dans le peloton en abordant la question historique de la diversité dans une série d’entretiens.

Ses paroles ont résonné. Au départ de la phase finale, Reza a roulé en tête du peloton auprès du vainqueur de la course Tadej Pogacar et des autres leaders du classement. Les coureurs arboraient également des masques de coronavirus qui arboraient au préalable le slogan #NoToRacism.

Reza, né à la périphérie de Paris dans une famille de la région française d’outre-mer de la Guadeloupe, a déclaré après l’arrivée sur les Champs-Elysées: « Il reste beaucoup de travail à faire. »

Maintenant, six mois plus tard, Reza explique dans son français natal à Sky Sports Nouvelles pourquoi s’exprimer dans l’espoir de progrès vers une meilleure inclusion est si important.

«Depuis l’année dernière, c’est une sorte de sortie et d’ouverture qui m’a été offerte», dit-il. « Je l’ai attrapé à deux mains.

«C’est juste quelque chose qui me donne envie de pouvoir partager et interagir avec les gens, ceux qui peuvent ou non être racistes, mais au moins nous pouvons avoir un échange approprié et je peux partager mes idées et mes pensées.

«Et c’est quelque chose que j’apprécie car c’est un sujet qui reste tabou et dont on n’a pas l’habitude de parler ouvertement. J’ai pu le faire depuis le Tour de France 2020.

« Ce n’est pas comme si je ne pouvais pas faire ça pendant des années, mais j’ai eu l’opportunité de le faire sur la plus grande course du monde. C’est quelque chose qui me rend heureux et qui nous permet aussi de susciter le débat. »

Reza monte pour le côté français Hôtels B&B p / b KTM, parmi les UCI ProTeams de deuxième division, et il visera un quatrième Tour de France cet été après que son équipe ait été invitée à participer pour la deuxième année consécutive.

Reza en compétition à Cholet-Pays de la Loire le mois dernier (image: B&B Hotels p / b KTM)

Le joueur de 32 ans, qui entre dans sa 11e année en tant que professionnel, est parfaitement conscient qu’il fait partie d’une minorité. Il n’y a que cinq coureurs noirs en compétition dans le WorldTour de cette saison – la plus haute division du cyclisme sur route professionnel.

En mai 2017, Gianni Moscon, alors de Team Sky et maintenant avec Ineos Grenadiers, a été suspendu pendant six semaines pour abus racial de Reza au Tour de Romandie et envoyé en formation sur la diversité.

Mais le coureur italien n’a pas été sanctionné par l’instance dirigeante du sport, l’Union Cycliste Internationale (UCI).

«Je connais le racisme depuis que je suis jeune», dit Reza en réfléchissant à ses expériences de discrimination.

« Je suis destiné à le savoir par ma naissance et mes origines, c’est comme ça. Malheureusement, c’est douloureux et dégradant. Mais nous sommes habitués à vivre comme ça et ça ne devrait pas être une habitude. »

Reza lors de l’entraînement de pré-saison à Oliva, Espagne en janvier (image: B&B HOTELS p / b KTM)

Reza admet ne pas avoir toutes les réponses à la question du cyclisme sur la diversité, mais ne doute pas de la manière dont l’UCI devrait lutter contre le racisme dans le sport.

Après une courte pause pour réfléchir à sa réponse, Reza répond: «J’ai réfléchi et réfléchi pendant très, très longtemps à ce sujet et comme vous le dites, c’est la plus grande et la plus importante organisation du cyclisme.

« Ils parviennent à interdire les tricheurs qui consomment de la drogue, ce qui est normal … Je pense que le racisme et la discrimination en général doivent être au même niveau que ce genre d’actes. Je ne vois aucune autre action qui puisse être prise contre les actes racistes.

« Au minimum, vous vous attendriez à voir un raciste être puni comme un doper. Je pense que c’est l’une des meilleures solutions. Cela montrerait qu’ils prennent une position ferme en termes de soutien à l’action contre les diverses formes de discrimination au sein de sport. »

Reza explique pourquoi il est difficile pour le cyclisme de parler d'une seule voix pour s'attaquer à certains des plus grands problèmes de la société.

Dans une déclaration fournie à Actualités Sky Sports, l’UCI a déclaré: «L’Union Cycliste Internationale (UCI) condamne fermement toutes les formes de racisme et de discrimination.

« Au contraire, via sa Constitution, son Code de déontologie, ses Règlements et ses programmes, il défend les principes d’inclusion et de respect d’autrui. »

Actualités Sky Sports a également contacté l’UCI pour un entretien devant la caméra mais n’a pas encore reçu de réponse.

Alors que le racisme se poursuit sur les réseaux sociaux dans le sport, certains clubs et joueurs de football ont choisi d’arrêter de se prendre un genou parce qu’ils croient qu’il a perdu du pouvoir – un sentiment repris par Reza.

« Je pense que c’est un geste fort et cela reste le cas maintenant, mais cela suffira-t-il pour faire une grande différence et changer les pensées de certaines personnes? » il demande.

« Je ne pense pas parce que les gens commencent à s’habituer à le voir et à ne pas y prendre autant d’attention que lorsque nous l’avons vu pour la première fois à la télévision. Cela devient une habitude et nous nous lassons assez rapidement des habitudes. »

Dans le but d’accroître la diversité raciale dans le cyclisme, le vainqueur britannique du Giro d’Italia, Tao Geoghegan Hart, a révélé en février qu’il parrainerait un jeune cycliste en partenariat avec son ancienne équipe de développement. Hagens Berman Axeon.

Dans un post Instagram, le coureur d’Ineos Grenadiers a déclaré: « Le cyclisme a un problème de diversité et d’inclusivité. C’est un fait. »

Reza a été prompt à faire l’éloge de l’initiative, décrivant le Londonien de 26 ans comme un « gentleman ».

«C’est fort, c’est un très bon début et cela encourage également les jeunes qui n’ont pas les moyens financiers de pouvoir atteindre le plus haut niveau», dit-il.

Reza pense que le début d’un peloton plus unifié commence avec un intérêt plus actif de ses camarades cyclistes pour des problèmes de société de grande envergure, comme l’a montré Geoghegan Hart.

« Maintenant, je trouve qu’il y a un peu moins de solidarité, moins de soutien entre les coureurs, et encore moins entre les équipes », ajoute-t-il.

« Je n’ai donc pas vraiment de solution pour ce que le peloton peut faire. C’est à chacun de suivre ses propres débats, ses propres pensées et ses façons de parler, de dire et de faire les choses. »

Reza a déclaré l’année dernière qu’il y avait un manque de solidarité au sein du peloton pro

«C’est aux coureurs de savoir ce que chacun veut faire. C’est compliqué, mais par exemple, un peloton pour une seule course peut être de 200 coureurs.

« Parmi les 200 coureurs, il n’y aura pas toujours les mêmes opinions, il est donc difficile de dire à tout le monde de rester uni sur des sujets sensibles comme celui-ci. »

Reza a rejoint l’équipe de France B&B Hotels p / b KTM lors de sa formation pour la saison 2018 (image: B&B HOTELS p / b KTM)

Soulignant les efforts déployés par des stars mondiales du sport telles que Lewis Hamilton pour mettre en œuvre un changement positif, Reza sait que l’action, et pas seulement les mots, doit se manifester dans tout le sport.

« Je ne vais pas mener une bagarre avec mes deux bras », dit Reza. « Je ne suis pas assez fort pour ça. De plus, je ne suis pas aussi puissant que certains autres dans le sport de haut niveau. »

La question de la diversité et de l’inclusivité dans le cyclisme n’est pas unique dans le sport. Cependant, une décennie après que Yohann Gene soit devenu le premier coureur noir du Tour de France, une forme de progrès est que des athlètes comme Reza sont obligés de trouver leur voix au sein de la minorité.