Kevin-Prince Boateng, « fan du Real Madrid », a menti en jouant pour Barcelone, mais pas à propos de Messi

Kevin-Prince Boateng a admis avoir menti sur son amour pour le Real Madrid afin de jouer pour Barcelone, mais les affirmations selon lesquelles il aurait dû changer son histoire sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont fausses.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham a été une surprise en signant par Barcelone en prêt de Sassuolo en 2019 et n’a fait que quatre apparitions pour le club catalan.

S’adressant à Rio Ferdinand sur le podcast VIBE with FIVE, on a demandé à Boateng quel était son club préféré et a déclaré : « J’ai soutenu le Hertha Berlin, où j’ai grandi et puis, désolé Blaugrana… Les fans de Barcelone vont me détester maintenant, mais le Real Madrid.

« Je n’ai pas pu dire ça lors de la conférence de presse [when I signed for Barcelona]. Ils m’ont dit que je ne pourrais jamais dire ça. Parce que sinon nous ne pouvons pas jouer contre vous. »

Et il a ajouté : « Deux ans auparavant, quand j’étais à Las Palmas, ils m’ont demandé lors d’une conférence de presse qui était le meilleur joueur du monde et j’ai répondu ‘dans ce monde Ronaldo, dans la galaxie Messi’ et ensuite ils m’ont demandé. mon club préféré et j’ai dit « Real Madrid ».

Après sa présentation à Barcelone en janvier 2019, on a de nouveau demandé au milieu de terrain aujourd’hui à la retraite quel club il soutenait.

« La première question était qui est votre club préféré, j’ai répondu ‘Barcelone' », a-t-il ri.

« Je pense que n’importe qui aurait fait la même chose, je voulais enfiler ce maillot une fois au Camp Nou. »

Boateng ajoute également que l’attaché de presse du club lui a demandé de dire Barcelone si on lui posait cette question.

« C’est l’un des plus gros mensonges que j’ai jamais raconté », a-t-il ajouté.

Et Ferdinand a déclaré: « Les footballeurs mentent, nous mentons tout le temps, mec. »

Mais alors qu’il avait précédemment déclaré lors d’une conférence de presse que « Ronaldo était le meilleur joueur de ce monde, Messi le meilleur de la galaxie », il a opté pour une réponse plus simple à la question lors de sa présentation à Barcelone.

« Ils m’ont demandé qui était le meilleur joueur du monde, j’ai répondu ‘Messi' », a-t-il révélé.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont partagé une version recadrée de la vidéo dans laquelle il semble dire que « le plus gros mensonge que j’ai jamais raconté » était de dire que Messi était un meilleur joueur que Ronaldo, ce qui est faux et a malheureusement été rapporté par un certain nombre de grands médias.

