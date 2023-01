Kevin Prince-Boateng dit que sa sortie du terrain contre Pro Patria en 2013 à cause de chants racistes n’a rien changé

Lors d’un match amical entre l’AC Milan et l’équipe italienne de quatrième niveau Pro Patria en 2013, Kevin Prince-Boateng a quitté le terrain pour protester contre les chants racistes des fans.

L’international ghanéen, qui joue maintenant pour le Hertha Berlin, a réagi aux abus en ramassant le ballon et en le frappant à la foule dans la tribune derrière lui à la 26e minute du match, avant d’enlever son maillot et de se diriger vers le tunnel à l’autre fin du terrain. D’autres joueurs l’ont suivi, ce qui a conduit à l’abandon du match.

Cependant, alors que Prince-Boateng reconnaît l’importance de son action, il raconte exclusivement QuatreQuatreDeux que, malheureusement, il pense que rien n’a changé depuis qu’il a fait ce qu’il a fait.

“Le départ était une position importante, mais cela n’a rien aidé”, explique Kevin Prince-Boateng à FFT. Nous ne nous sommes pas améliorés et nous n’avons pas davantage combattu le racisme. Dans mon moment, il y avait de la colère, de la tristesse et de la douleur.

“Cela aurait dû apporter quelque chose qui aiderait. Ce n’est pas le cas. C’était en 2013 – il y a presque une décennie – et nous le voyons encore aujourd’hui. Je ne veux même plus de l’aide de l’UEFA et de la FIFA, car ils ont eu tellement beaucoup d’occasions de faire quelque chose, et ils ne l’ont pas fait.

“Il était plus important de dépenser de l’argent dans la technologie de la ligne de but et la VAR. Quoi qu’il en soit, ils décident ce qu’ils font. Mais les joueurs et les équipes devraient s’en aller à chaque fois jusqu’à ce que nous obtenions de l’aide.”

En effet, les joueurs ont procédé de la sorte depuis la manifestation de Prince-Boateng en 2013.

Lors d’un match de Liga entre Valence et Cadix en 2021, les joueurs de Valence ont quitté le terrain pour protester contre les abus racistes présumés de Mouctar Diakhaby. Le jeu a été temporairement interrompu à la 30e minute du match en raison du départ.

De même, lors d’un match de Ligue 1 entre Bolton et Morecambe la saison dernière, le manager de Bolton, Ian Evatt, a affronté l’arbitre Ross Joyce dans les dernières étapes du match, demandant un arrêt après avoir entendu des insultes racistes dans les tribunes.

L’arbitre a ensuite conduit les joueurs hors du terrain, avant de revenir pour terminer le match plus tard.