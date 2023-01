Kevin Prince-Boateng a demandé s’il avait déjà confronté Luis Suarez à propos de CE handball ghanéen pendant leur temps en tant que coéquipiers de Barcelone

Lorsque Luis Suarez a repoussé le ballon dans la dernière minute du quart de finale de la Coupe du monde 2010 de l’Uruguay contre le Ghana, il a nié qu’ils soient devenus la première nation africaine à avoir atteint la demi-finale du tournoi.

L’arbitre a cependant expulsé Suarez, leur infligeant un penalty à la troisième minute du temps additionnel à la fin des prolongations. Asamoah Gyan a intensifié le coup de pied, qu’il a dûment skié au-dessus de la barre dans ce qui s’est avéré le dernier coup de pied du match.

Le Ghanéen Kevin Prince-Boateng a disputé les 120 minutes de ce match et, neuf ans plus tard, il a rejoint une équipe de Barcelone qui comptait Luis Suarez dans ses rangs.

Cependant, il n’a aucun problème avec les actions de Suarez manipulant le ballon sur la ligne pour arrêter un certain but. Au lieu de cela, il raconte FFT c’est le penalty raté qui fait le plus mal.

“Vous ne pouvez pas blâmer Suarez”, explique Kevin Prince-Boateng. “J’aurais fait exactement la même chose.

“C’est le penalty après coup qui a été le mauvais moment : vous manquez ce penalty et le ballon ne touche même pas le sol avant que l’arbitre ne termine le match. Il a eu de la chance que nous ayons raté le penalty.”

Boateng a passé six mois en prêt à Barcelone lors de la saison 2018/19, mais, pendant cette période, il dit qu’il n’a jamais vraiment parlé à Suarez en dehors du terrain.

“Nous n’en avons jamais parlé – nous n’avons jamais parlé de rien. C’est le football : vous ne pouvez pas être ami avec tout le monde. Vous devez juste vous respecter les uns les autres.”

Le joueur de 35 ans, qui joue maintenant pour le Hertha Berlin en Bundesliga, a cependant entretenu des relations plus solides avec d’autres joueurs de haut niveau à travers l’Europe. En effet, lui et Gareth Bale ont rejoint Tottenham à l’été 2007, dans les premières étapes de leur carrière.

La paire s’est réunie sur le terrain des années plus tard, bien que pour des équipes différentes, lors d’un match de Ligue des champions entre le Real Madrid et Schalke lors de la saison 2014/15 – Prince-Boateng du côté allemand et Bale pour Los Blancos.

“Nous avons tous les deux rejoint Tottenham jeune, nous étions tous les deux considérés comme pas assez bons, et nous nous sommes rencontrés plus tard quand il était au Real Madrid et moi à Schalke – je pense que c’est une réponse suffisante à toutes les critiques”, décrit Prince-Boateng à FFT.

“Je lui ai dit au Bernabeu : ‘Tu te souviens quand on a joué devant six ou sept personnes dans la deuxième équipe des Spurs ?’ Nous avons ri. Il a dit : « C’est pourquoi le travail acharné porte ses fruits. Nous avions tous les deux commencé à travailler très dur.”