Kevin Pillar des Mets frappé au visage par le lancer du releveur des Braves

ATLANTA – Kevin Pillar s’est immédiatement retrouvé face contre terre. Le sang couvrait son nez – tellement, en fait, que l’équipe de terrain de Truist Park se précipita sur le terrain pour le nettoyer.

Avec les bases chargées lors de la septième manche du match de lundi soir, le releveur d’Atlanta Jacob Webb a percé Pillar au visage avec une balle rapide de 95 mi / h. James McCann, qui était troisième, s’est dirigé vers le monticule pour parler au receveur Jeff Mathis pour lui demander s’il avait vu où il avait touché Pillar. Le joueur de premier but des Braves, Freddie Freeman, se tenait les mains derrière la tête, affichant une inquiétude évidente. Webb avait un air triste sur son visage parce qu’il n’avait pas l’intention de blesser Pillar.

« Dévastateur », a déclaré le receveur Tomás Nido. « J’avais mal au ventre. »

AVERTISSEMENT: vidéo graphique

« C’est vraiment effrayant », a déclaré McCann. « Tout s’arrête pendant une seconde. Il est touché par le terrain et la dernière chose qui me vient à l’esprit va toucher le marbre. «

« Mec, c’est effrayant », a déclaré le droitier Taijuan Walker. « Vous ne voulez jamais voir quelqu’un se faire frapper au visage ou frapper à la tête par une balle, surtout à cette vitesse. Pillar est un dur à cuire. C’est juste une de ces choses où vous secouez la tête et vous avez mal au ventre. «

« Ce n’était pas un moment facile », a déclaré le manager Luis Rojas. « Nos prières vont au KP. Tout le monde ici ressent pour lui et sa famille à la maison qui ont probablement regardé cela. C’est dur. »

L’entraîneur d’athlétisme en chef des Mets, Brian Chicklo, a emmené Pillar à l’hôpital, où le voltigeur a reçu un scanner et des tests supplémentaires. Pillar était toujours en cours de tests lorsque Rojas s’est entretenu avec les journalistes après la victoire 3-1 du club sur Atlanta, de sorte que le manager n’a pas eu les résultats.

Cependant, Pillar a tweeté: « Merci à tous ceux qui ont tendu la main! Moment effrayant mais je vais bien! »

Et juste après que tout s’est passé, McCann a vu Pillar se promener. Il a pris cela comme un bon signe, même si la pièce le faisait grincer des dents.

En tant que personne qui est dans le jeu depuis longtemps, Rojas a été des deux côtés de ces jeux effrayants. Il a vu ses frappeurs se faire frapper avec des lancers à haute vitesse et ses lanceurs se faire frapper par des balles durement frappées.

« Vous pensez à la carrière du joueur, vous pensez à beaucoup de choses sur le moment et vous devenez émotif », a déclaré Rojas. « Le mieux que vous puissiez faire en ce moment est de prier et de demander à Dieu la compréhension et le meilleur des gars, qu’ils se rétablissent rapidement et qu’ils puissent revenir dans le jeu si tel est le plan. »

Pillar avait bien performé en l’absence de Brandon Nimmo. Il ne frappe que .250, mais il a lancé quelques circuits importants, a décroché quelques coups sûrs et a joué une excellente défense dans le champ extérieur.

Il est alors devenu le dernier Met à subir une blessure.

« Ce type est un guerrier », a déclaré Rojas. « Il se présente tous les jours pour jouer dur. »

« Nos pensées et nos prières sont définitivement avec lui », a déclaré McCann. « C’est juste un moment effrayant. »

Justin Toscano est l’auteur des battements des Mets pour NorthJersey.com.