Kevin Pillar des Mets a le cœur brisé, il sera absent après avoir été frappé par la balle

ATLANTA – Kevin Pillar était assis sur Zoom avec un nez gonflé et déformé, ainsi que des ecchymoses sur ce nez et sous ses yeux. Il ne voit pas bien de son œil droit et ne peut pas respirer par le nez.

Malgré cela, il a dit qu’il se sentait aussi proche que possible de la normale. Il n’a pas de maux de tête ni aucun autre symptôme. Il se considère chanceux.

Et il n’est même pas inquiet pour lui-même.

« Mon visage va guérir », a déclaré Pillar, « mais mon cœur est brisé en ce moment parce que cette équipe souffre en ce moment. »

Cette citation est Pillar dans une phrase. Il a dit que, plus que tout, il était fier d’être disponible pour jouer tous les jours. C’est d’abord un coéquipier. Les Mets ont besoin de lui en ce moment – ils font face à une tonne de blessures – et il a l’impression de les laisser tomber.

«Je pense qu’à la fin de ma carrière, j’ai atteint .240, .250, peu importe ce que c’est, je pense que si les gens parlent de moi comme d’un gars fiable, disponible et dur comme l’enfer, c’est plus que suffisant pour moi. pour chevaucher un autre coucher de soleil avec », a déclaré Pillar.

Le jeu

Dans la septième manche du match de lundi soir, le releveur d’Atlanta Jacob Webb a percé Pillar au visage avec une balle rapide de 95 mph. Pillar est immédiatement allé face contre terre sur la terre, le nez couvert de sang – tellement, en fait, que l’équipe du terrain de Truist Park a dû se précipiter sur le terrain et le nettoyer avant la reprise du jeu.

«Ma première réaction a été de me lever et d’aller à la première base et, comme j’étais au sol, je saignais beaucoup et je savais que ce n’était pas normal, que c’était plus que d’être frappé au visage, que il y a beaucoup de sang et qu’il n’y a aucun moyen d’arriver à la première base », a déclaré Pillar.

Mardi, Webb a déclaré: «Je ne pense qu’à lui. Je viens de blesser le gars. C’est vraiment difficile d’aller de l’avant, quelque chose que vous devez simplement oublier.

Pillar a subi de multiples fractures au nez. Mardi, il a rencontré un chirurgien plasticien d’Atlanta qui a lu son scanner et ses radiographies, et lui a dit que les os cassés devaient être remis en place une fois que l’enflure diminuait. Le plan initial, a-t-il dit, est le suivant: après le retour des Mets à New York après ce road trip, Pillar verra lundi un médecin pour parler du moment où la chirurgie pourrait être pratiquée. On a dit à Pillar qu’il pouvait reprendre ses activités de baseball 10 à 14 jours après la chirurgie.

«J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour lui», a déclaré le manager des Braves Brian Snitker à propos de Pillar. «C’est un joueur très professionnel et passionné. Un très bon joueur. Vous détestez voir cela arriver à qui que ce soit. Je lui ai fait savoir que je vais le garder dans mes prières et j’espère qu’il a un fort rétablissement.

La femme de Pillar et ses deux enfants sont de retour en Californie dans la maison de sa belle-famille. Sa femme l’a vu en direct et l’a dit aux parents de Pillar, qui sont également sur la côte ouest mais ne l’avaient pas encore vu parce qu’ils aiment généralement enregistrer les matchs et les regarder plus tard dans la nuit.

Au cours des dernières 24 heures, Pillar a déclaré avoir reçu un élan de soutien. Il a estimé qu’il avait environ 160 ou 170 textes non lus. Il a entendu de vieux amis de lycée et d’université, d’anciens coéquipiers, de joueurs d’autres équipes et même de quelques joueurs qui font partie de la « petite fraternité des êtres frappés au visage ».

Conversation de Pillar et Webb

Webb a envoyé un texto à Pillar lundi soir et a exprimé à quel point il se sentait terrible. Les deux ont échangé des textes alors que Pillar était à l’hôpital en train de subir divers tests. Mardi, Webb a contacté Pillar pour voir si le voltigeur pouvait le rencontrer dans le tunnel.

Les deux se sont serré la main et l’ont serré dans leurs bras, a déclaré Pillar.

À propos de l’échange, Pillar a déclaré: «Il a répété qu’il se sentait mal à propos de ce qui s’était passé. J’ai essayé de répéter que cela fait partie du jeu, je sais que vous ne vouliez pas le faire, et je lui ai juste dit de continuer à être confiant et à croire en ses affaires parce que ses affaires sont bonnes.

Après que Webb a frappé Pillar, les caméras de diffusion ont attrapé le lanceur avec un regard inquiet sur son visage. On pouvait dire qu’il se sentait mal à propos de ce qui s’était passé.

«C’est difficile», a déclaré Webb. «C’est difficile mentalement d’absorber cela.»

Et les Mets le savent.

Le manager Luis Rojas a déclaré qu’il avait beaucoup pensé à Webb depuis l’incident et qu’il espérait parler à Webb avant le match si possible. Pillar a déclaré qu’il était «plus inquiet pour (Webb) que pour moi parce que je sais que j’ai vu sa réaction et que je sais à quel point cela peut être difficile pour quelqu’un qui se sent responsable d’une blessure.»

«C’est un dur à cuire»

Quelques heures avant le match de mardi entre les Mets et les Braves, Marcus Stroman – le coéquipier de Pillar à Toronto également – a tweeté que Pillar est entré dans le club-house et a demandé: «Suis-je dans l’alignement aujourd’hui ou quoi?»

Rojas n’était pas là pour ça, mais il a eu une interaction similaire avec Pillar. Le voltigeur, a déclaré Rojas, lui a dit: « Si je pouvais voir un peu mieux, je me battrais pour que je fasse partie de l’alignement aujourd’hui. »

Et il le pensait.

«C’est un gars dur», a déclaré Rojas. «Je pense que les gars aiment cette attitude autour d’eux. C’était bien d’avoir ce type ici dans notre club-house. Depuis le premier jour où nous l’avons eu au camp, je pense qu’il a eu un impact sur beaucoup de gars, juste avec sa façon d’être en tant que joueur mais aussi son expérience en tant que joueur.

Un autre exemple approprié de la ténacité de Pillar: même avec tout le sang qu’il a versé et les fractures qu’il a subies, il s’est levé et a quitté le terrain par ses propres moyens.

Rojas ne pouvait pas y croire. Le reste des Mets, ainsi que les fans, ont été étonnés.

Le seul qui n’ait pas été surpris: Pillar.

«C’est comme ça que j’ai été élevé», a-t-il dit.

Justin Toscano est l’auteur des battements des Mets pour NorthJersey.com.