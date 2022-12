Kevin Pietersen loue le Qatar pour une “expérience” mémorable

S’intéressant au comportement des supporters après la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie à Wembley l’année dernière, Kevin Pietersen a félicité le Qatar pour avoir assuré une expérience ” mémorable ” aux supporters lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 qui s’est conclue par la victoire de l’Argentine dimanche.

La violence a éclaté lors de l’affrontement au sommet du championnat d’Europe de football alors que 2 000 fans sans billet auraient pris d’assaut Wembley, la FA s’excusant plus tard pour le comportement.

Un examen de l’incident a conclu plus tard qu’une situation avait été créée qui aurait pu entraîner des blessures importantes et même des décès.

« Un tournoi de football sans hooligans. Et étant l’année dernière la disgrâce de Wembley et maintenant au Qatar, le Qatar est le hors concours ! Peut-être que TOUS les tournois de football peuvent se dérouler au Moyen-Orient afin que l’expérience de nos fans soit mémorable !”, a déclaré Pietersen, ancien joueur de cricket anglais, sur Twitter.

Un tournoi de football sans hooligans. Et étant la dernière année à Wembley et maintenant au Qatar, le Qatar est la vedette ! Peut-être que CHAQUE tournoi de football peut avoir lieu au Moyen-Orient afin que notre expérience de fan puisse être mémorable ! pic.twitter.com/jr2igYVijw— Kevin Pietersen (@KP24) 19 décembre 2022

L’Argentine a remporté son troisième trophée de la Coupe du Monde de la FIFA après avoir enduré une attente de 36 ans avec Lionel Messi, largement considéré comme l’un des plus grands à avoir joué le jeu, jouant un rôle de premier plan dans le triomphe.

Face à la France, championne en titre, dans le match pour le titre, Messi et Angel di Maria ont marqué en première mi-temps pour donner une avance de 2-0 à l’Argentine. Cependant, vers la fin de la seconde mi-temps, le concours a tourné la tête grâce à l’éclat de Kylian Mbappe alors qu’il convertissait un coup de pied puis ajoutait une seconde quelques minutes plus tard pour tirer son équipe à égalité.

Dans le temps supplémentaire, Messi a marqué avec son pied droit pour pousser l’Argentine en avant une fois de plus mais Mbappe a ensuite converti un autre penalty pour forcer une fusillade.

Le gardien argentin Emiliano Martinez a ensuite réalisé une superbe performance lors de la séance de tirs au but alors que l’Albiceleste s’imposait 4-2 pour devenir le champion.

Messi a ainsi réalisé son rêve de longue date de remporter un titre mondial.

« C’est (la victoire) tout simplement incroyable. Je savais que Dieu allait me donner la Coupe, j’en étais sûr — c’était une grande joie pour nous. J’avais ce grand rêve depuis longtemps, je voulais clôturer ma carrière par une Coupe du monde. Je ne peux pas demander plus que ça. Non, je ne vais pas me retirer de l’équipe nationale. Je veux continuer à jouer en tant que champion du monde avec le maillot de l’Argentine”, a déclaré Messi après le match.

