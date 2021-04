Trouvez un système de comptabilité qui fonctionne pour vous

Votre valeur nette est l’équivalent de votre pouls financier. Il vous indique où vous en êtes aujourd’hui et constitue une mesure importante à surveiller. De même, votre compte de résultat et vos flux de trésorerie sont le pouls financier de votre entreprise. Lorsque j’ai commencé Just Start Investing en janvier 2019, je n’avais pas mis en place de processus rigoureux de comptabilité ou de tenue de livres. Franchement, je n’en avais pas besoin, parce que je ne faisais ni n’en dépensais vraiment de l’argent. J’avais une simple feuille Excel et cela a fait l’affaire. Cependant, comme Just Start Investing a augmenté au-delà de 1 à 2 transactions par mois, mon besoin d’un meilleur système comptable a augmenté. À la fin de 2020, j’ai révisé la feuille Excel qui suivait mes dépenses et mes revenus, y compris les éléments de campagne pour les frais d’hébergement, les coûts de conception indépendants, les revenus publicitaires et les revenus d’affiliation. Je me suis également inscrit à Wave, un logiciel de comptabilité gratuit, pour vérifier mes calculs. Avec le recul, j’aurais aimé mettre en place ce système plus robuste dès le premier jour. La comptabilité est un aspect important de votre entreprise, quelle que soit votre taille.

Définissez une mission ou une vision pour votre entreprise

Cela peut sembler un peu cliché, mais avoir une mission ou une vision pour votre entreprise vous aide à vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Pour Just Start Investing, ma mission est de «simplifier les finances personnelles». C’est la raison pour laquelle j’ai lancé le site et la raison pour laquelle je le continue. Je veux que chacun ait les connaissances de base pour faire décisions financières intelligentes pour améliorer leur vie. Je m’éloigne rarement de cette vision, mais quand je le fais, c’est une décision consciente. Et la grande majorité de mon contenu concerne ma mission. Par exemple, j’ai récemment écrit un article sur Les pas de bébé de Dave Ramsey, analysant les avantages et les inconvénients de cette stratégie particulière de finances personnelles. Je crois que mes commentaires sur les étapes aident à fournir des informations et des idées pour aider les lecteurs à devenir plus informés sans trop compliquer les choses. Au-delà de la priorisation du contenu, avoir une mission m’aide également à prioriser le type de travail que je fais en premier.

Parfois, il est préférable d’externaliser

Je porte beaucoup de chapeaux tout en courant une bousculade en solo. Je suis écrivain, comptable, stratège des médias sociaux, responsable du marketing par e-mail et PDG de Just Start Investing. Quand il y a une bonne opportunité d’externaliser et de me faciliter la vie, je la saisis. Par exemple, la création d’une LLC n’a pas été un processus facile ou direct pour moi. Alors, quand j’ai trouvé une entreprise qui le ferait en mon nom pour une somme modique, j’ai sauté dessus. Si vous n’êtes pas sûr quoi externaliser, posez-vous 2 questions. L’avantage du gain de temps l’emporte-t-il sur le coût d’embauche d’une personne pour faire la tâche à votre place? Est-ce que l’embauche de quelqu’un pour faire cette tâche diluerait l’entreprise d’une manière ou d’une autre? Pour moi, si j’externalisais la majorité des articles du site, j’aliénerais potentiellement mes lecteurs. C’est pourquoi quand il s’agit d’écrire, je cherche toujours à en faire la majorité moi-même. Mais en ce qui concerne les tâches de backend, comme la mise en place d’une LLC, je suis impatient de libérer mon temps et l’externaliser. Avoir une mission et une vision facilite également les décisions d’externalisation.

Avoir un excellent système de soutien

Bien que je sois une entreprise unipersonnelle, j’ai beaucoup de soutien dans la gestion de mon entreprise. Certaines personnes auront des mentors. D’autres, potentiellement un coach d’affaires. Pour moi, c’est un «groupe de cerveau» d’autres propriétaires de sites Web de finances personnelles partageant les mêmes idées. Notre groupe s’appelle The Money Mix Insiders et je l’ai rejoint lorsque Michael de Votre argent Geek m’a contacté via Twitter DM. Depuis un an et demi, je suis membre, faire partie de cette équipe a été inestimable. Je reçois des conseils de propriétaires de sites Web et d’experts chevronnés, des tarifs réduits sur les logiciels d’entreprise et un endroit où me détendre lorsque les choses tournent mal. Je n’aurais pas pu en arriver là où je suis aujourd’hui sans ce groupe qui m’encourageait et me tenait responsable. Pour la même raison que l’accélérateur de start-up Y Combinator n’accepte pas les start-up de fondateurs en solo, je ne recommanderais pas de gérer votre propre entreprise sans système de soutien.

