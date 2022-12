Kevin Owens et Seth Rollins battent les champions incontestés par équipe

Monday Night RAW a marqué le retour de Bronson Reed mais Kevin Owens et Seth Rollins ont finalement réussi à voler la vedette après que le duo ait réussi à vaincre The Bloodline. Le spectacle a commencé avec Roman Reigns partageant un message sauvage pour Owens. Le champion universel incontesté a pris une fouille sournoise à Owens pour avoir choisi John Cena comme partenaire de l’équipe.

Le Jour du Jugement (Finn Balor et Damian Priest) contre The Street Profits (Montez Ford et Angelo Dawkins)

Les Street Profits ont battu The Judgment Day tôt lundi soir à Raw. Akira Tozawa a distrait Dominik Mysterio au bord du ring, ce qui a permis à Montez Ford d’enrouler Finn Balor pour que la broche décroche une victoire.

Rhea Ripley contre Akira Tozawa

Rhea Ripley avait déjà défié Akira Tozawa dans une bataille et la décision a finalement porté ses fruits. Ripley a eu raison de Tozawa après avoir décroché un puissant Riptide.

L’OC contre Alpha Academy

L’OC a vaincu l’Alpha Academy par tombé après que Chad Gable ait enduré un Magic Killer mortel dans le concours.

Le Miz contre Dexter Lumis

Le Miz a réussi à vaincre Dexter Lumis dans un match palpitant “vainqueur à emporter”, mais l’ancien champion de la WWE avait en fait besoin d’une aide extérieure pour remporter la victoire. Le match a vu le retour de l’ancien champion nord-américain NXT – Bronson Reed. La star de la WWE était de retour sur le ring après une interruption de 16 mois. Reed a fait son retour surprise lundi et a attaqué Lumis tout d’un coup. Plus tard, Reed a aidé The Miz à gravir les échelons et à saisir l’argent pour enregistrer une victoire vitale. .

Bayley contre Becky Lynch

Becky Lynch a dû affronter deux adversaires lors de sa bataille Monday Night RAW. Lynch était contre Bayley mais le lutteur irlandais a été distrait par Damage CTRL à plusieurs reprises tout au long de la compétition. La distraction a finalement porté ses fruits puisque Bayley a produit une plante de rose pour sceller sa victoire.

Sami Zayn contre AJ Styles

Sami Zayn a maîtrisé AJ Styles lundi via un tombé avec une Blue Thunder Bomb venimeuse.

Kevin Owens et Seth Rollins contre les Usos

Roman Reigns a beaucoup tenté de contrecarrer Kevin Owens mais le Canadien et Seth Rollins ont réussi à percer et à enregistrer une victoire lundi. Owens a frappé Jimmy avec un Pop-Up Powerbomb et a réussi à vaincre les champions incontestés par équipe de la WWE via un tombé.

