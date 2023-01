Kevin Owens et Roman Reigns signent un contrat pour Royal Rumble Clash

La dernière édition du WWE Friday Night SmackDown mettait en vedette le champion universel incontesté de la WWE Roman Reigns et son challenger Kevin Owens. Les deux superstars ont été officiellement annoncées pour faire partie du combat du championnat universel incontesté de la WWE au Royal Rumble. Le WWE Friday Night SmackDown a débuté par une confrontation pleine d’action entre Reigns et Owens, mais malheureusement, cela n’a pas abouti à un match entre les deux rivaux de longue date. Le duo a également été rejoint par Solo Sikoa, Paul Heyman et The Usos. La promo comprenait également le match d’ouverture du tournoi de championnat par équipe de SmackDown, impliquant les Viking Raiders contre Drew McIntyre et Sheamus.

Drew McIntyre et Sheamus contre les Viking Raiders

Les Viking Raiders – Erik et Ivar, avaient impitoyablement agressé Drew McIntyre et Sheamus il y a deux semaines. Drew McIntyre et Sheamus, tout à fait compréhensible, avaient cherché à se venger et ils l’ont obtenu vendredi. Les Banger Bros ont finalement remporté une victoire par tombé après avoir battu Ivar avec un Brogue Kick.

LA Knight contre Greg Jones

Le match a offert des moments nerveux, mais LA Knight a réussi à remporter une victoire assez confortablement. Knight est sorti vainqueur du concours par un tombé avec un pilote snapmare.

Los Lotharios contre Hit Row

Ashante Thee Adonis et Top Dolla de Hit Row ont affronté Humberto et Angel de Los Lotharios lors du deuxième match du tournoi par équipe de SmackDown de la soirée. Adonis a réussi à distraire l’arbitre du match permettant à B-Fab d’interférer. L’intervention a suffi à Dolla pour enregistrer une victoire par tombé.

Les Brawling Brutes contre Imperium

Butch et Ridge Holland des Brawling Brutes ont affronté Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser d’Imperium lors du prochain combat du tournoi de championnat par équipe de SmackDown. Imperium Bomb a été déchaîné et cela a permis à Vinci de couvrir l’épingle pour gagner et réserver une place en demi-finale.

Legado del Fantasma vs modèles masculins maximum

Cruz del Toro et Joaquin Wilde de Legado del Fantasma ont remporté le dernier match du tournoi de championnat par équipe de SmackDown de la nuit pour se qualifier pour le tour suivant.

Kevin Owens et Roman Reigns signent le contrat

Le dernier segment comportait une bagarre, mais tous les yeux étaient rivés sur le contrat. Owens a finalement signé le contrat pour faire son match contre Roman Reigns au Royal Rumble officiel.

