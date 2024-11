Kevin Owens dit qu’il pense s’être cassé les côtes au WWE Crown Jewel

Kevin Owens aurait pu se faire agresser au WWE Crown Jewel.

Le match entre Kevin Owens et Randy Orton au WWE Crown Jewel n’a jamais commencé, car Owens a attaqué Orton lors de son entrée. Le combat s’est transformé en un combat chaotique et Owens a frappé l’arbitre avec un Stunner. Orton a frappé le directeur général de RAW Adam Pearce avec un RKO, et Owens a plongé d’une barricade et a envoyé Orton à travers une table.

Pendant le Post-show du joyau de la couronne de la WWEKevin Owens a été interviewé à propos de son match, et on lui a demandé s’il avait obtenu ce qu’il voulait. Il a noté qu’il pensait s’être cassé les côtes.

« Non, je n’ai jamais voulu rien de tout ça », a déclaré Owens. «Je n’ai jamais voulu ce match. Mais oui, le match n’a pas vraiment eu lieu, n’est-ce pas ? Mais ça va. Avez-vous vu Randy sortir ? Non parce qu’il n’est pas sorti. Il a été expulsé. Tu sais ce qu’on a fait ? Nous sommes sortis. Cet accident dans lequel nous avons été, je suis sûr que Randy Orton se sent encore pire qu’après, pire que moi maintenant. Je pense que je me suis cassé les côtes. Mais je suis sorti. Ouais, j’ai eu ce que je voulais.

WrestleZone fournira plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.

EN RAPPORT: Résultats des joyaux de la couronne de la WWE : examen, notes et carte du 2 novembre