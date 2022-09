L’investisseur milliardaire Kevin O’Leary dit que la volatilité est de retour et que c’est peut-être le bon moment pour acheter plus d’actions.

“Il y a seulement 48 heures, on supposait que le taux terminal de la Fed serait de 4%. Et ce serait le maximum en termes de hausses de taux, mais nous avons dépassé cela maintenant”, a déclaré O’Leary, faisant référence au taux final, ou le niveau auquel la banque centrale américaine devrait arrêter de relever les taux.

Ses commentaires sont intervenus quelques heures après que le rapport sur l’indice des prix à la consommation aux États-Unis ait montré que l’inflation d’août était plus élevée que prévu, malgré une baisse des prix de l’essence. Les actions ont chuté dans tous les domaines et le Dow Jones a chuté de 1 200 points lors de sa pire journée depuis juin 2020, alors que les investisseurs se préparent à de nouvelles hausses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine pour aider à contrer la hausse des prix.

“Il y a un pari en cours sur le marché, vous pouvez le voir comme de la volatilité. En fait, il peut être nettement supérieur à 4%”, a-t-il déclaré, prédisant que la Fed augmentera probablement d’au moins 75 points de base, probablement un pourcentage complet. indiquer. Il n’est pas seul dans cette prédiction, Nomura s’attend également à ce que la banque centrale relève ses taux de 100 points de base la semaine prochaine.

“Ce niveau d’incertitude en termes de taux terminaux, où la Fed cessera d’augmenter, est désormais officiellement une inconnue. Et c’est donc extrêmement problématique pour les marchés”, a déclaré le capital-risqueur.

L’inflation a augmenté plus que prévu en août, la hausse des prix de la nourriture et du logement ayant compensé la baisse des prix de l’essence, a rapporté mardi le Bureau of Labor Statistics.

L’IPC, qui suit un large panier de biens et services, a augmenté de 0,1 % pour le mois et de 8,3 % par rapport à il y a un an. En excluant les coûts volatils de l’énergie et des aliments, l’IPC d’août a augmenté de 0,6 % par rapport au mois précédent et de 6,3 % en glissement annuel.