Kevin Nolan plaisante sur Tony Cascarino de talkSPORT qui a « tout gâché » dans sa tentative de jouer pour la République d’Irlande

La légende de West Ham, Kevin Nolan, a affirmé de manière hilarante qu’il ne pouvait pas jouer pour la République d’Irlande à cause de Tony Cascarino de talkSPORT.

L’ancien milieu de terrain de Bolton, Newcastle et West Ham a joué pour l’Angleterre au niveau des jeunes mais n’a jamais fait une apparition senior pour son pays.

4 Cascarino a marqué 19 buts en 90 apparitions en tant qu’international irlandais Crédit : Getty

4 Nolan n’était pas éligible pour jouer pour l’Irlande mais a plus de racines irlandaises que Cascarino Crédit : getty

Nolan détenait le record du plus grand nombre d’apparitions en Premier League sans sélection des Trois Lions avec 401, bien que Mark Noble l’ait dépassé plus tard avec 414.

En raison de son ascendance, des rapports affirmaient que l’entraîneur des Hammers aurait pu jouer pour l’Irlande ou les Pays-Bas.

Cependant, aucune de ces convocations n’aurait pu avoir lieu, Nolan suggérant en plaisantant que Cascarino est responsable du fait qu’il n’a pas rejoint la première.

Cascarino a joué pour l’Irlande car son grand-père adoptif était irlandais, bien qu’il ait admis plus tard dans son autobiographie qu’il était un « faux Irlandais », après que sa mère lui ait dit qu’il avait été adopté.

La Fédération irlandaise de football s’est déclarée plus tard « satisfaite » de son éligibilité, Nolan déclarant en exclusivité à talkSPORT : « J’ai parlé à quelques managers irlandais, Brian Kerr et Steve Staunton, ils voulaient désespérément que j’aille en Irlande.

« À l’époque, j’étais vraiment hésitant, mais avec ce qu’ils avaient dit, je me suis dit : ‘Tu sais quoi, ouais, j’aimerais bien que tu me procures un passeport.’

« C’est à nouveau mon arrière-grand-père des deux côtés, alors peut-être que cela pourrait fonctionner comme si mon grand-père ou mon grand-père ne soient pas uniquement irlandais.

« Mais non, je pense que c’est Casc qui en fait… il a tout gâché, n’est-ce pas ? Il a tout gâché parce que je pense que d’après son livre, c’est à ce moment-là que tout a changé. »

4 Cascarino a affirmé qu’il était un « faux Irlandais » après avoir découvert qu’il avait été adopté Crédit : Getty

Andy Goldstein a ensuite déclaré que Cascarino n’était pas irlandais du tout, avant que Nolan ne plaisante en disant que Cascarino « est juste allé en Irlande et a bu un verre de Guinness ».

« C’était une génération de trop », a déclaré Nolan pour expliquer pourquoi il n’a pas pu représenter l’Irlande au niveau international.

« Même si je pensais que les deux côtés, celui de ma mère et celui de mon père, je pensais que nous aurions pu y arriver, mais non, ils l’ont refusé. »

Nolan a également répondu aux affirmations selon lesquelles il aurait pu jouer pour les Pays-Bas : « Non, je n’aurais pas pu.

« Mais j’ai des relations avec les Pays-Bas et j’ai été appelé par la Fédération néerlandaise, et j’étais tout à fait partant et j’ai réalisé que je ne pouvais pas parce que c’était le père de ma grand-mère qui était néerlandais. [I couldn’t play] parce que ce n’était qu’une génération.

4 Nolan n’a jamais été sélectionné au niveau international malgré sa qualité Crédit : Getty