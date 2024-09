Kevin Nash pense que Charlotte Flair pourrait être la meilleure option pour battre Nia Jax

Kevin Nash pense Charlotte Flair devrait être celui qui détrône Nia Jax.

L’ancienne championne féminine n’a pas été vue à la télévision depuis décembre dernier. Elle a subi une blessure lors d’un match contre Asuka, ce qui a forcé Charlotte à manquer WrestleMania 40, ainsi que de nombreux autres événements.

Entre-temps, Nia Jax est devenue la meilleure Heel de la division féminine. Elle a battu Bayley pour devenir la championne féminine de la WWE à Summerslam, et n’a cessé de battre tout ce qui lui est arrivé depuis.

En raison de sa taille imposante, il est difficile de trouver quelqu’un capable de la battre pour la ceinture. Cependant, Kevin Nash pense avoir trouvé la femme idéale pour cela.

Kevin Nash a parlé de Nia Jax sur son Kliq CECI podcastIl a commencé par parler de son attrait, appelant Nia Jax la « belle André le Géant ».

Il a ajouté que, de manière réaliste, Charlotte Flair est la seule femme qui pourrait de manière crédible vaincre Nia Jax sur le ring.

« Nia Jax est une version d’André le Géant. Elle est tout simplement magnifique. Son visage est celui d’André le Géant », a déclaré Kevin Nash.

« C’est la belle André le Géant », s’est exclamé Kevin Nash, avant de dire : « C’est une si belle fille, à chaque fois que je la vois, je me dis : « Wow ! » Elle est tellement… mec, son visage est juste… elle est tellement plus grande. Bayley a fait de super trucs, et Bayley peut travailler, et Bayley est finie, mais… mec, ce n’est tout simplement pas crédible. »

« Qui la bat actuellement dans l’effectif ? Personne. Charlotte Flair, qui mesure 1,78 m, est probablement votre meilleure chance contre elle. J’ai vu Charlotte de retour au Performance Center avec une genouillère, se préparant à faire son retour. C’est ça le truc. On oublie que des gens comme ça ne sont tout simplement pas à la télévision en ce moment », a ajouté Kevin Nash.

