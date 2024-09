Kevin Nash explique la loyauté de Triple H envers une star actuelle de la WWE

Kevin Nash, membre du Hall of Fame de la WWE, a récemment révélé qu’une star de la WWE avait gagné la loyauté de Triple H, le directeur du contenu de la WWE. Triple H a pris ce rôle après le départ de Vince McMahon de la promotion, qui a marqué un tournant important pour la WWE.

Vince McMahon a pris sa retraite brutalement en 2022 à la suite d’un scandale lié à des versements d’argent pour faire taire les rumeurs. Bien qu’il soit brièvement revenu en 2023, McMahon a de nouveau démissionné plus tôt cette année en raison d’un procès pour inconduite sexuelle.

Après le départ de McMahon, Triple H a apporté des changements radicaux à la WWE. Il a été accueilli avec enthousiasme par les fans, les officiels des coulisses et les talents. Sous la direction de Triple H, la WWE a connu une transformation notable, avec l’émergence de nouvelles stars et l’obtention d’une plus grande liberté créative pour les stars existantes.

Les fans ont pu observer un changement notable dans la direction et la présentation de la WWE depuis que Triple H a pris les commandes. Parmi les étoiles montantes de la WWE sous sa direction, l’une d’entre elles occupe une place particulière aux yeux de The Game.

Récemment, Kevin Nash, un ami proche de Triple H, a révélé pourquoi la superstar de la WWE Cody Rhodes a gagné la loyauté de The Game. Les commentaires de Nash mettent en lumière le profond respect et l’admiration que Triple H éprouve pour Rhodes.

Kevin Nash révèle pourquoi Triple H est fidèle à Cody Rhodes

Dans le podcast « Kliq This », Kevin Nash, membre du Hall of Fame de la WWE, a parlé de l’immense loyauté de The Game envers Cody Rhodes. Nash a expliqué que cet engagement découlait de l’éthique de travail acharné de Rhodes. a déclaré« Je pense que l’affection et la loyauté de Paul envers Cody sont dues au fait que Cody est ce travailleur acharné. Si Cody travaillait [1-2-3] « Le gamin sur notre carte, Cody, travaillerait 312 jours avec Sean. Ça aurait été incroyable à voir. »

Cody Rhodes, qui a quitté la WWE en 2016, s’est fait un nom sur le circuit indépendant. Son succès lui a permis de rencontrer Tony Khan et The Elite, ce qui a donné naissance à All Elite Wrestling.

En 2019, Rhodes a fait la une des journaux en brisant un trône avec une masse lors du spectacle inaugural de l’AEW Double or Nothing. Malgré un mandat mitigé à l’AEW, Rhodes a quitté la promotion en 2022 et est revenu de manière surprenante à la WWE. Depuis son retour, il est resté dans les intrigues majeures. À WrestleMania 40, Rhodes a remporté le championnat incontesté de la WWE en battant Le règne de Romain.

Triple H offre à Cody Rhodes un cadeau très spécial quelques instants après avoir remporté le championnat incontesté de la WWE à WrestleMania XL. C’était la même montre que son père avait dû mettre en gage pour que Cody puisse aller à l’école de théâtre. Quel moment très spécial. ? #WWERaw pic.twitter.com/97keugd9nk — La révolution YEAH! (@YEAHRevolution_) 15 avril 2024

Après le spectacle, Triple H, Nick Khan et Bruce Prichard ont offert à Cody Rhodes une montre qui avait appartenu à son père, Dusty Rhodes. Il s’agit de la même montre que Dusty Rhodes avait mise en gage pour payer les études de théâtre de Cody.

