Kevin Naiqama est enthousiasmé par la perspective du retour des Fidji à Rochdale

Lorsque les Fidji reviendront à la Crown Oil Arena de Rochdale pour affronter l’Angleterre dans un match international d’avant la Coupe du monde de rugby le 15 octobre, cela marquera le dernier chapitre d’une connexion sportive et culturelle qui s’étend sur des milliers de kilomètres et remonte à au moins un demi-siècle.

En plus d’être connue comme le berceau du mouvement coopératif, la ville du nord-est du Grand Manchester abrite la deuxième plus grande population de Fidjiens du Royaume-Uni en dehors de Londres, tandis que les Rochdale Hornets ont leurs propres liens de ligue de rugby avec la nation du Pacifique.

L’arrivée d’Orisi Dawai, Josefa Levula, Voate Drui et Liatia Ravouvou aux Hornets au début des années 1960 a marqué le début d’un héritage qui se poursuit encore aujourd’hui avec l’attaquant Joe Taira exerçant son métier pour le club de la League One.

L’international fidjien et centre de St Helens Kevin Naiqama, qui a découvert ceux-ci pour la première fois en tant que membre de l’équipe Bati qui a affronté l’Irlande à Rochdale devant 9000 fans lors de la Coupe du monde de rugby à XV 2013, est un autre joueur impatient de garantir la solidité de ces liens.

« C’était tout nouveau pour nous d’en faire l’expérience et de le voir, mais j’ai été très surpris par la population fidjienne, pas seulement par les joueurs fidjiens qui y ont joué », a déclaré Naiqama.

« Cela raconte aussi une histoire en soi. La réception que nous avons reçue lorsque nous avons affronté l’Irlande lors de la Coupe du monde 2013 était irréelle, incomparable, et l’atmosphère était électrique avec les fans et tout le monde rugissant dans le stade.

« J’ai été surpris de l’accueil que nous avons reçu – je pensais que nous allions nous faire huer quand nous sommes sortis! Mais toute la communauté nous a vraiment accueillis, et c’était définitivement celui que je n’oublierai jamais. »

Le retour des Fidji à la Crown Oil Arena pour l’affrontement avec l’Angleterre fait partie des célébrations du 150e anniversaire des Hornets et marque le 50e anniversaire que Dawai et Levula sont devenus les premiers joueurs de l’île à les représenter.

Le président des Hornets, Andy Mazey, veut s’assurer que la relation entre Rochdale et Fidji reste solide sur le plan sportif et culturel et vise à utiliser ce jeu pour engager plus de personnes dans la ville dans la ligue de rugby.

« L’une des choses qui nous a attirés en tant que nouveau groupe de propriété dans le club était sa riche histoire et nous étions bien conscients de la connexion fidjienne », a déclaré Mazey.

«Nous ne voulons pas simplement lui faire un signe de tête et un clin d’œil, nous voulons bâtir dessus et prendre cela dans le futur.

Fiji fans dans les tribunes avant le coup d’envoi lors de la Coupe du monde 2013 à Rochdale

« Nous devons utiliser cela comme une opportunité pour le sport de la ligue de rugby ainsi que pour les Rochdale Hornets. »

L’affrontement, qui survient huit jours avant que les hommes de Shaun Wane n’ouvrent la Coupe du monde de rugby à XV 2021 contre les Samoa, marque la première fois que l’Angleterre jouera à Rochdale depuis la victoire 3-0 contre l’Australie à l’ancien Athletic Grounds lors des Ashes 1929/30. séries.

L’entraîneur-chef Wane, qui a beaucoup d’expérience de Rochdale depuis ses jours de jeu, est ravi de mener le match dans l’un des cœurs parfois négligés de la ligue de rugby et de faire face à une équipe passionnante comme les Fidji.

« Je pense que c’est fantastique », a déclaré Wane. «Au fil des ans, j’ai joué à Rochdale – et j’ai eu beaucoup de commotions cérébrales là-bas! – donc j’ai de bons souvenirs là-bas.

J’aime d’où je viens et chaque opportunité que j’ai de jouer pour mon pays, je lèverai toujours la main. Kevin Naiqama

«C’est un grand cœur de la ligue de rugby et il y a beaucoup de gens qui n’ont pas vu un grand match à Rochdale depuis longtemps, et c’est notre chance.

« Vous voyez le talent de la ligue des Fidji et des équipes syndicales. Ils sont talentueux, ils sont compétitifs et ce sera un match complet auquel j’ai hâte. »

Wane n’aura aucun joueur impliqué dans la Grande Finale de Super League de la semaine précédente, mais même si St Helens fait la pièce maîtresse pour la troisième année consécutive, Naiqama est déterminé à être là pour représenter les Fidji.

Il fait partie d’une poignée de joueurs de Super League, avec l’attaquant des Hull Kingston Rovers Korbin Sims et le roi Vuniyayawa de Leeds Rhinos, qui feront probablement la queue pour les trois demi-finalistes de la Coupe du monde de cette année.

Le roi Vuniyayawa de Leeds pourrait s’aligner pour les Fidji à la Coupe du monde de cette année

Et, les Bati n’ayant pas joué depuis la Coupe d’Océanie 2019 en raison de la pandémie de Covid-19 qui a mis la ligue internationale de rugby en attente, le joueur de 32 ans a hâte d’enfiler à nouveau un maillot des Fidji.

« J’adore d’où je viens et chaque opportunité de jouer pour mon pays, je lèverai toujours la main », a déclaré Naiqama.

« Les matchs de test et la Coupe du monde étant remis au calendrier de la ligue de rugby à la fin de cette année, beaucoup de joueurs sont ravis de jouer pour leurs nations.

« Cela fait quatre ans que ça se prépare, ce sera donc une belle compétition à regarder. »