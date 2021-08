Kevin Naiqama : départ du centre de St Helens en fin de saison et retour en Australie pour raisons familiales | Nouvelles de la ligue de rugby

Kevin Naiqama a remporté deux titres consécutifs en Super League et la Challenge Cup avec St Helens

Kevin Naiqama quittera les St Helens à la fin de la saison et retournera en Australie pour des raisons familiales.

Le capitaine fidjien a remporté deux titres consécutifs en Super League et la Challenge Cup depuis qu’il a rejoint les Saints dans le cadre d’un contrat de trois ans avec le club de la LNR Wests Tigers avant la saison 2019.

Naiqama, 32 ans, a déclaré que les difficultés causées par la pandémie de Covid-19 et, en particulier, le fait de devoir assister à la naissance de son premier enfant via FaceTime ont conduit à sa décision.

Dans un communiqué publié par le club, le centre a déclaré: « En dehors du terrain, les temps ont été difficiles pour tout le monde. Sur une note personnelle, ma femme Lily a récemment donné naissance à notre premier-né.

« J’ai dû vivre la naissance de ma fille via FaceTime – sur le parking d’un hôpital.

« Cela a été les années les plus difficiles que nous ayons vécues en tant que couple, surtout avec ma femme qui a dû traverser cela toute seule et cela a naturellement causé beaucoup de traumatismes pour nous deux.

« À l’arrière de cela, ma santé mentale et celle de ma femme ont été affectées, mais je tiens à remercier l’équipe de bien-être du club de Paul Johnson et Dave Kirk pour nous avoir aidés à traverser cela.

« Je tiens également à remercier personnellement ma femme pour sa force à surmonter cette épreuve, sans notre famille pour nous soutenir.

« Je ne la remercierai jamais assez pour les sacrifices qu’elle a consentis, ce qui m’a permis de rêver et de continuer à jouer à la ligue de rugby professionnelle et de terminer la saison ici à St Helens. »

Naiqama, qui a marqué 35 essais en 68 apparitions, a déclaré que le succès qu’il avait obtenu depuis son transfert aux Saints était quelque chose que « je n’aurais jamais pensé vivre ici ».

« Woolfie [coach Kristian Woolf] et mes coéquipiers ont tous été super avec moi depuis mon arrivée et je n’aurais pas pu souhaiter passer mon temps ici avec un meilleur groupe de joueurs », a-t-il ajouté.

Woolf a déclaré: « La plupart des gens dans leur position auraient très probablement frappé à ma porte et demandé de rentrer chez eux plus tôt, mais je suis vraiment fier du fait qu’ils ont montré cet engagement et cette ténacité en tant que couple pour passer à travers et voir le reste de l’année avec nous à St Helens.

« Je suis vraiment heureux que Kev soit avec nous pour le reste de l’année. C’est un joueur important pour nous, comme ses performances au cours des dernières semaines l’ont montré.

« C’est aussi un membre très respecté de l’équipe et un leader. Nous aimons vraiment l’avoir avec nous et nous aurions aimé l’avoir plus longtemps.

« Ce que nous voulons faire, c’est nous assurer que nous tirons le meilleur parti de son appartenance à notre équipe pour le reste de la saison et nous assurer qu’il rentre chez lui avec plus de souvenirs de St Helens. »