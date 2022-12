Kevin Morby: This Is a Photograph review – un auteur-compositeur exemplaire tire la lumière des ténèbres

Jl’histoire de Le superbe septième album de Kevin Morby commence en janvier 2020. Après que son père se soit effondré au dîner un soir et ait été transporté d’urgence à l’hôpital, l’auteur-compositeur-interprète basé au Kansas s’est retrouvé à feuilleter de vieilles photos de famille de son père dans sa prime jeunesse. L’homme plus âgé était en convalescence au moment où son fils a emménagé dans le Hôtel Peabody à MemphisTennessee pour déverser des chansons sur la mortalité, la famille et l’acharnement du temps.

Morby cartographie tout cela dans le premier morceau de This Is a Photograph : “Ceci est une photographie, une fenêtre sur le passé”, commence-t-il, concluant : “C’est ce qui me manquera d’être en vie.” La version Dylanesque de l’album Americana est taquinée avec du blues, du jazz, de la soul profonde et de l’afrobeat, et parsemée d’enregistrements sur le terrain allant d’enfants jouant au chant d’oiseaux. Les références abondent : Morby inclut des bribes de paroles de Led Zeppelin et de John Lennon et fait allusion à la noyade de Jeff Buckley dans le Mississippi, obliquement sur Disappearing et directement sur A Coat of Butterflies. Morby est un auteur-compositeur tellement exemplaire que tout s’enchaîne à merveille.

Sur It’s Over, Morby rumine sur d’anciens camarades de groupe, l’idéalisme juvénile et le début de l’âge adulte et de la responsabilité; Stop Before I Cry s’adresse à sa partenaire, Katie Crutchfield de Waxahatchee, tandis qu’A Random Act of Kindness trouve la lumière dans l’obscurité et vice versa. Ce sont de magnifiques chansons élégiaques, célébrant la joie passagère de la vie, la lutte, le rire et le chagrin, reflétant le fait que “parfois les bons meurent jeunes, et parfois ils survivent”.