Kevin Monahan a été reconnu coupable du meurtre de Kaylin Gillis, 20 ans, qui a été mortellement abattu alors que sa voiture tournait dans la mauvaise allée.

Kevin Monahan a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré mardi pour avoir tiré et tué une femme qui était passagère dans une voiture qui il a conduit par erreur dans son allée dans la campagne de New York l’année dernière, selon Katherine Thompson, greffière en chef adjointe des tribunaux suprêmes et du comté de Washington.

Monahan avait plaidé non coupable des accusations de meurtre au deuxième degré, de mise en danger par inadvertance et de falsification de preuves matérielles lors de la mort de Kaylin Gillis, 20 ans, le 15 avril 2023. Il a été reconnu coupable de toutes les accusations après environ deux heures de délibérations. .

Monahan a tiré sur le véhicule alors qu’il tournait accidentellement dans son allée tandis que les occupants cherchaient la maison d’un ami dans le comté de Washington, à environ 55 miles au nord d’Albany. Gillis est décédé peu de temps après la fusillade.

Le procureur de district Tony Jordan demandera une peine maximale de 25 ans à perpétuité lorsque Monahan sera condamné le 1er mars.

Les procureurs ont fait valoir que l’accusé de 66 ans avait agi de manière imprudente lorsque les adolescents ont utilisé son allée pour faire demi-tour. La défense a déclaré que ce qui s’était passé était un terrible accident.

L’avocat de la défense Kurt Mausert a déclaré que son client était déçu par le verdict. Mausert a déclaré à CNN que le procès était « mûr avec des questions d’appel » et qu’il prévoyait de faire appel.

« Il croit sincèrement que ce qui s’est passé était un accident. Il a trébuché, est tombé et le fusil a explosé par accident », a déclaré Mausert à propos de son client.

« Vous avez une belle jeune fille de 20 ans qui, sans que ce soit de sa faute, est morte. Il n’y a pas d’autre moyen d’envisager cette affaire qu’une horrible tragédie. Mais un accident s’est transformé en une indifférence dépravée et c’est aussi une tragédie », a déclaré Mausert.

Jordan a déclaré qu’il espérait que le verdict de culpabilité signifierait que les familles de Gillis et des autres personnes qui se trouvaient dans la voiture “peuvent continuer à espérer que justice soit rendue et avoir quelque chose à quoi s’accrocher alors qu’elles entrent dans leur prochain chapitre de rétablissement”.

“Pour nous, notre espoir était de faire savoir aux gens que la justice est possible”, a déclaré Jordan à CNN. « Il y avait des voisins qui sont intervenus et ont entendu quelque chose et l’ont signalé. Nous espérons que les gens pourront avoir confiance dans le système.

Monahan a comparu à la barre lors de son procès la semaine dernière, témoignant qu’il avait l’impression que lui et sa femme étaient assiégés ce jour-là et qu’il voulait seulement protéger sa femme. Spectrum News 1 a rapporté.

De GoFundMe Kaylin Gillis

Monahan a déclaré aux jurés que lui et sa femme avaient été réveillés par trois véhicules dans son allée : deux SUV et une moto faisant tourner son moteur, a rapporté la station. Il a témoigné qu’il avait dit à sa femme de se cacher dans leur placard et qu’il avait chargé son fusil à pompe de calibre 20 avant de sortir.

Monahan a témoigné qu’il avait réfléchi aux activités criminelles passées dans la région et qu’il avait tiré un coup de semonce en l’air. Les véhicules ont commencé à partir lentement, a-t-il témoigné, et il a perdu l’équilibre sur quelques clous sur son pont lorsque le deuxième coup mortel a été tiré, a rapporté Spectrum News 1.

En contre-interrogatoire, Monahan n’a pas été en mesure de montrer sur une photographie les clous qui lui ont fait perdre l’équilibre. Il était ému lorsqu’on lui a demandé ce que la mort de Gillis lui avait fait ressentir, disant au jury que son « âme est morte », a rapporté la station.

Gillis a été mortellement abattu quelques jours seulement après qu’un adolescent noir de Kansas City ait été abattu à deux reprises par un propriétaire blanc après s’être rendu au mauvaise adresse pour récupérer ses frères et sœurs.

Lors de la fusillade à New York, Monahan et Gillis sont blancs.

Après que les coups de feu aient été tirés, Gillis et le reste du groupe se sont éloignés de la maison, à la recherche d’un service de téléphonie mobile, puis ont appelé le 911.

Ils ont été retrouvés à environ 8 kilomètres de la maison, dans la ville de Salem. Les premiers intervenants ont commencé à administrer la RCR, mais Gillis a été déclaré mort sur les lieux.

Les policiers se sont rendus au domicile de Monahan à Hébron et l’ont trouvé peu coopératif, avait déclaré à l’époque le shérif du comté de Washington aux journalistes.

La famille de Gillis a alors publié une déclaration la félicitant comme « une âme gentille et belle et un rayon de lumière pour tous ceux qui ont eu la chance de la connaître ».

« Elle était une grande sœur, une fille très aimée, une amie dévouée et la partenaire de son petit ami bien-aimé. Elle commençait tout juste à trouver sa voie dans le monde avec gentillesse, humour et amour », a déclaré la famille. « Kaylin était une artiste talentueuse, une étudiante honorée, une fanatique de Disney et une amoureuse des animaux. Elle avait hâte de commencer ses études universitaires en Floride pour poursuivre son rêve de devenir biologiste marin.

Gillis est diplômé de l’école secondaire de Schuylerville en 2021 et a occupé le poste de « flyer » au sein de l’équipe de cheerleading.