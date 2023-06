Kevin McKidd finalise le divorce de sa femme Arielle Goldrath – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kathy Hutchins/Shutterstock

Kévin McKidd et Arielle Goldrath ont finalisé leur divorce un peu moins d’un an après avoir annoncé leur séparation. Le L’anatomie de Grey l’acteur, 49 ans, et Arielle sont devenus légalement célibataires le mardi 20 juin, selon les documents judiciaires PERSONNES a affirmé avoir obtenu le 22 juin. Le point de vente a également signalé qu’il avait un accord prénuptial qu’il prévoyait de respecter. Le règlement du divorce est intervenu quelques semaines après que Kevin et Station 19 actrice Danielle Savre ont été vus en train de s’embrasser passionnément en vacances au lac de Côme, en Italie.

Arielle a officiellement demandé le divorce en décembre 2022, citant des «différences irréconciliables» comme raison de leur séparation, par PERSONNES. Le couple a annoncé sa séparation en juillet 2022 après quatre ans de mariage via une longue déclaration Instagram partagée par Kevin. « Je ne partage pas souvent ma vie personnelle sur les réseaux sociaux, mais aujourd’hui, il y a quelque chose que je veux partager avec vous. Il y a quelques mois, Arielle et moi avons décidé de mettre fin à la partie mariage de notre relation », a-t-il écrit dans le message supprimé depuis. « Nous sommes arrivés à cette conclusion après beaucoup d’introspection et de discussions. Nous savons que c’est ce qui est bon pour nous deux.

« Arielle est une mère incroyable pour Aide et Nava. Elle est l’une des personnes les plus sages, les plus intelligentes et les plus aimantes que j’ai jamais connues. Nous continuons à avoir le plus grand amour et respect les uns pour les autres », a poursuivi Kevin. « Nous avons pu redéfinir nos vies et notre amour les uns pour les autres d’une belle manière. Cela n’a pas été facile et a demandé beaucoup de travail et d’auto-examen. Cela en valait la peine d’arriver là où nous en sommes maintenant : une relation profonde et honnête en tant que parents et de vrais amis avec une histoire commune incroyable, de beaux enfants et une famille. »

L’acteur a conclu son message en disant à quel point il était reconnaissant d’avoir pu élever ses deux enfants avec son « meilleur ami ». Kevin est également père de deux enfants adultes issus d’un précédent mariage : sa fille Iona et fils Joseph. Il était marié à leur mère, Jane Parker, entre 1999 et 2017.

Kevin a révélé que lui et Arielle se sont mariés et attendaient leur premier enfant ensemble dans un article de blog de mars 2018. « Arielle et moi sommes si heureux d’annoncer notre mariage et notre nouveau bébé, qui va bientôt rejoindre notre famille grandissante », a-t-il écrit à côté d’une photo d’eux se tenant la main en marchant dans l’allée. « Mes enfants sont heureux pour nous aussi et attendent avec impatience l’arrivée de leur nouveau frère ! »

Plus à propos Kevin McKidd

« Des amis proches et ma famille se sont réunis avec la famille de mon Grey pour partager notre journée de célébration – un rassemblement intime et discret aboutissant à une danse écossaise Ceilidh », a-t-il ajouté. « Il y a beaucoup de raisons d’être reconnaissants et nous sommes ravis des aventures que 2018 nous apportera à tous ! » Arielle et Kevin ont accueilli leur deuxième bébé ensemble en 2019.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Princess Love : 5 choses à savoir sur la femme de Ray J et la mère de ses 2 enfants

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.