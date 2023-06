Kevin McKidd et Danielle Savre de Grey’s Anatomy s’embrassent dans le lac de Côme – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Équipe Cobra / BACKGRID

Une vraie romance s’est épanouie Shonda Rhimes« Le monde de la télé. L’anatomie de Grey étoile Kévin McKidd49, et Station 19 actrice Danielle Savre, 34 ans, ont été vus en train de s’embrasser et de s’embrasser en vacances au lac de Côme, en Italie, le mercredi 31 mai. Les deux stars se sont emballées sur le PDA sur un quai, où Kevin a rapproché Danielle pour un baiser torride. Kevin était torse nu et portait un maillot de bain noir, tandis que Danielle portait un bikini deux pièces pêche.

Kevin a joué Owen Hunt sur L’anatomie de Grey depuis 2008, tandis que Danielle joue Maya DeLuca-Bishop dans le spin-off axé sur les pompiers Station 19. Les deux acteurs ont travaillé ensemble sur les épisodes croisés de leurs émissions respectives, toutes deux produites par Shondaland. On ne sait pas depuis combien de temps Kevin et Danielle sont ensemble.

La sortie romantique de Kevin avec Danielle survient six mois après sa femme Arielle Goldrath a demandé le divorce. L’ancien couple s’est séparé au début de 2022 après quatre ans de mariage, et Arielle a officiellement déposé les documents de divorce quelques semaines avant Noël. Arielle a cité des « différences irréconciliables » comme raison de la scission, selon TMZ, qui a obtenu les documents légaux. Elle a demandé la garde physique et légale conjointe d’elle et des deux jeunes enfants de Kevin, Aide5, et Nava3. Arielle a également demandé au tribunal de rétablir son nom de famille d’origine, Goldrath, et a déclaré leur date de séparation officielle comme « à déterminer ».

Kevin était auparavant marié à Jane Parkeravec qui il partage deux enfants, fils Joseph23 ans et sa fille Iona, 21. Jane a demandé le divorce de Kevin en juin 2016 et a cité des différences irréconciliables. Ils annoncent leur séparation le mois suivant et finalisent leur divorce en décembre 2017.

