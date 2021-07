Kevin McDowell obtient le meilleur résultat du triathlon masculin aux États-Unis

TOKYO – Il y a dix ans, Kevin McDowell a vaincu le cancer.

Lundi au parc marin d’Odaiba, il a battu 43 autres triathlètes pour terminer sixième (1:45:54) du triathlon masculin.

« Je n’aurais jamais pensé que ce serait possible après (certains) points, car j’ai eu de telles montagnes russes ces 10 dernières années après un cancer », a-t-il déclaré. «En fait, avoir un cancer, d’une manière étrange, était la partie la plus facile. … Je ne comprenais pas à quel point la chimiothérapie a détruit mon corps à travers tout cela.

Avant son diagnostic de lymphome de Hodgkin, McDowell était en position pour le titre mondial junior. Au lieu de cela, les médecins l’ont poussé avec des aiguilles alors que la carrière de ses concurrents décollait et ils ont formé leurs équipes olympiques respectives pour les Jeux de Rio en 2016, tandis qu’il continuait à s’adapter à un corps frappé de chimio.

Un jour comme lundi a permis à McDowell de continuer tout en recevant des traitements de chevet, a-t-il déclaré.

« C’est ce qui m’a fait me battre », a-t-il déclaré tout en portant le bandeau blanc qui l’empêchait de transpirer dans la chaleur tokyoïte qui a atteint le milieu des années 80, même tôt le matin. « J’ai visualisé ce genre de choses. Je me suis entraîné pour ces choses. J’ai dit qu’un jour je pourrais être de retour, car c’était mon objectif depuis lors. »

McDowell a surmonté un départ lent au 1 500 mètres de natation pour commencer la course et était à la 47e place après la natation. Il a admis par la suite qu’il pensait que ses chances étaient anéanties en sortant de la baie de Tokyo.

Le produit originaire de l’Illinois et de l’Université du Colorado-Colorado Springs a regagné le terrain perdu dans la partie vélo (40 kilomètres).

« Je me sentais tellement fort sur la moto », a-t-il déclaré. « J’étais juste en train de rouler et d’attendre patiemment la transition vers l’avant. »

Il a rattrapé le groupe principal et a effectué une transition en douceur dans ses chaussures de course pour la dernière étape du triathlon, une course de 10 kilomètres, pour le faire passer de la 20e à la quatrième place.

« J’étais juste dans et hors. J’étais si calme toute la course », a déclaré McDowell. « Je n’étais pas du tout stressé sur le vélo, j’étais tellement en contrôle, même à la course. C’était juste une expérience surréaliste. »

Au troisième tour de course, le joueur de 28 ans était passé deuxième et menait même à divers points de contrôle. Il a dit qu’il pouvait à peine croire qu’il était près de l’avant du peloton. Les médaillés ont fait leur mouvement, et McDowell n’a pas pu tout à fait passer à la vitesse supérieure, mais un effort maximal sur le dernier kilomètre a préservé sa sixième place.

« Au début, j’ai pensé que j’étais en train de déborder », a-t-il déclaré. « Je me suis dit: » Je vais imploser à un moment donné, mais voyons juste. » Je veux dire, ce sont les Jeux Olympiques, soit on cherche une médaille, soit pas.

C’était le meilleur résultat pour un Américain en triathlète masculin aux Jeux olympiques et le troisième top 10 dans l’histoire masculine des États-Unis. Hunter Kemper avait les deux précédents top 10, se classant septième aux Jeux de Pékin en 2008 et neuvième à Athènes en 2004.

Le Norvégien Kristian Blummenfelt s’est échappé pour remporter l’or avec un temps de 1:45.05, tandis que le Britannique Alex Yee a terminé deuxième, 11 secondes derrière pour l’argent. Hayden Wilde, de Nouvelle-Zélande, a remporté le bronze avec un temps de 1:45,24.

En mai, le septuple médaillé de la Coupe du monde de triathlon s’est classé 21e à la course de Yokohama de la série de championnats du monde de triathlon. C’était cette compétition où son coéquipier Morgan Pearson a remporté le bronze. Pearson a écopé d’une pénalité de 15 secondes pour avoir placé son équipement à l’extérieur de la zone lors de la transition natation-vélo et a terminé 42e (1:52:05).

McDowell et Pearson porteront maintenant son attention sur le relais mixte, qui aura lieu samedi. Premièrement, trois Américaines – Taylor Knibb, Summer Rappaport et Katie Zaferes – concourront mardi en triathlon individuel.

Avec des soirées de surveillance simultanées à Colorado Spring et à Chicago dimanche aux États-Unis, McDowell avait déjà reçu une « quantité écrasante » de messages de la famille et des amis au cours des dernières semaines et des derniers jours. Il a demandé à des personnes proches de lui d’écrire des lettres avant son départ pour le Japon et de les ouvrir périodiquement tout au long de la semaine. Il a sauvé les trois derniers de ses parents, sa sœur et ses grands-parents pour le matin de la course.

Le message : courir comme le gamin de 10 ans qui a refusé le plaisir de sa famille de se lancer dans le baseball, dont le rêve était de faire les Jeux Olympiques.

McDowell s’est qualifié 36e sur 56 participants. De l’expérience du village olympique à la course elle-même, McDowell a maintenu un état d’esprit « sans regrets ».

Après tout ce qu’il a traversé, qui pourrait lui en vouloir ?

« Je n’arrêtais pas de dire : ‘Soutenir-vous. Soutenez-vous.’ Parce qu’honnêtement, je ne m’étais jamais imaginé venir ici, en lice pour une médaille », a-t-il déclaré. « Je disais hier, top huit, je serais aux anges, mais je ne savais pas vraiment si je le ferais. »

McDowell a transformé ce doute en triomphe personnel. Ce n’est pas la première fois qu’il fait ça de sa vie.

