Kevin McCarthy s’oppose au projet de loi de commission du 6 janvier

« Compte tenu des mauvaises orientations politiques qui ont entaché ce processus, étant donné la nature désormais duplicative et potentiellement contre-productive de cet effort, et étant donné la portée à courte vue du Président qui n’examine pas les formes interdépendantes de violence politique en Amérique, je ne peux pas soutenir cette législation », a-t-il déclaré dans un rapport.

McCarthy, qui a voté pour s’opposer au décompte des résultats certifiés des élections de l’Arizona et de la Pennsylvanie après que les émeutiers ont pris d’assaut le Capitole, a critiqué le processus de création de la commission comme politique. Il a soutenu que le groupe d’experts dupliquerait les efforts des comités du Congrès et des autorités fédérales pour enquêter sur l’insurrection, et a fait valoir que sa portée devrait s’étendre au-delà des événements du 6 janvier.

La chambre prévoit de voter cette semaine sur une législation visant à mettre en place un panel de 10 membres – nommés par les dirigeants démocrates et républicains – qui étudierait les événements qui ont conduit une foule pro-Trump à envahir le Capitole pendant que les législateurs confirmaient la victoire électorale du président Joe Biden. Les représentants Bennie Thompson, D-Miss., Et John Katko, RN.Y., le président et les membres de haut rang du Comité de la sécurité intérieure de la Chambre, ont négocié l’accord.

La Chambre devrait voter sur le projet de loi dès mercredi. Les démocrates peuvent l’adopter à la Chambre avec peu ou pas de soutien du GOP.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, réagissant à la position de McCarthy, a déclaré: « Je suis très heureuse que nous ayons un projet de loi bipartisan à présenter et [it’s] décevant, mais pas surprenant que [there is] lâcheté de certains du côté républicain, [to] ne pas vouloir trouver la vérité. «

Cependant, l’opposition de McCarthy soulève la question de savoir si la mesure pourrait passer par le Sénat. Il aurait besoin du soutien de tous les démocrates et d’au moins 10 républicains pour surmonter un flibustier.

Certains sénateurs du GOP ont fait écho aux préoccupations de McCarthy au sujet de la commission. Le sénateur Josh Hawley, un républicain du Missouri qui s’est également opposé au décompte des résultats certifiés des élections, a déclaré lundi qu’une commission devrait enquêter sur d’autres événements, notamment lorsqu’un chauffeur s’est enfoncé dans une barricade et a tué le policier du Capitole William Evans le vendredi saint.

Les émeutiers, stimulés par les affirmations infondées de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles Biden avait gagné en raison d’une fraude généralisée, ont envahi le Capitole le 6 janvier lors d’événements qui ont fait cinq morts, dont celui de l’officier de police du Capitole Brian Sicknick. La foule, qui comprenait des gens qui scandaient «Hang Mike Pence», est arrivée quelques instants après avoir atteint l’ancien vice-président et les membres du Congrès.

L’attaque contre la législature a conduit la Chambre à destituer Trump pour avoir incité à l’insurrection au cours de ses derniers jours au pouvoir. Le Sénat l’a acquitté après l’investiture de Biden, car de nombreux républicains ont fait valoir qu’ils ne pouvaient pas condamner un ancien président.

Des dizaines de défis dans des États clés n’ont pas permis de découvrir des preuves d’irrégularités qui auraient coûté à Trump les élections de 2020.

Les républicains de la Chambre ont de plus en plus ostracisé les membres qui contestent les théories du complot électoral diffusées par l’ancien président, qui maintient une forte emprise sur les électeurs du GOP. Le caucus a retiré mercredi la représentante Liz Cheney, une républicaine du Wyoming et l’un des 10 membres de son parti à voter pour destituer Trump, de son poste de direction.

Cheney a déclaré plus tard « nous ne pouvons pas être traînés en arrière par les mensonges très dangereux d’un ancien président ». Elle a exprimé son ferme soutien à une commission chargée d’enquêter sur l’insurrection.

